Blev kaldt primadonna: Dansk målhelt svarede igen på TV 2-kritik

Joakim Mæhle følte sig misforstået efter sine udtalelser forleden. Derfor var de to scoringer mod Østrig et solidt svar til kritikerne, mente Genk-profilen

UDINE (Ekstra Bladet): Niels Frederiksen leverede tre korte sætninger til sin målhelt Joakim Mæhle, da den utilfredse Genk-spiller torsdag aften tog til genMæhle på allerbedste vis.

Efter 33 minutter strøg backen igennem på Jacob Bruun Larsens fremragende pasning og røg alene mod det østrigske mål og lobbede supercool bolden over målmand Alexander Schlager.

2. halvleg var stort set lige så gammel, da Mæhle bragte triumfen inden for rækkevidde. Indskiftede Andreas Skov Olsen blev fornemt sat i scene på kanten og huggede bolden ind foran mål, hvor Jacob Bruun Larsen ikke fik træf på bolden.

Og heldigvis for det. Bag ham lurede Joakim Mæhle, der skubbede 2-1-målet i nettet.

- Jeg sagde tre ting til Joakim efter kampen. Tillykke med sejren. Tillykke med de to mål… og det var det bedste svar du kunne give, smilede landstræner Niels Frederiksen på pressemødet efter kampen.

De afsluttende ord naturligvis med adresse til Joakim Mæhles frustrerede udbrud efter åbningskampen mod Tyskland.

- Det var en stor misforståelse, og jeg har ikke været ude og undskylde eller forklare over for mine holdkammerater.

'Kan vel kaldes svar på tiltale'

- Jeg viste en lille smule attitude, og det blev så pustet op, sagde Joakim Mæhle, der følte at især analyserne af hans udbrud efter kampen ikke var holdbare.

- Jeg synes ikke det var rimeligt, at det på TV 2 bliver udlagt som en utvetydig trodsreaktion, og jeg bliver udnævnt til en primadonna, der bør sendes hjem, sagde Joakim Mæhle.

- Det kan vel kaldes svar på tiltale. Det var rigtig dejligt, sagde den danske målhelt, der reagerede intuitivt ved at drøne ud til trænerbænken for at juble efter 1-0 målet.

- Det gjorde jeg for at vise, at vi alle sammen står sammen om det her. Vi har alle andel i det her. Vi har arbejdet to for at nå det her. Det er ikke kun spillerne på banen, der har andel i resultaterne, smilede Joakim Mæhle.

- Det var pissefedt vi vandt, så vi har noget at spille om i den tredje puljekamp og ikke bare skal vente på at komme hjem. Vi havde jo det ene ben ude af turneringen, da Østrig fik det straffe. Men Daniel Iversen nappede den og så vendte vi det til sidst, jublede aftenens helt store dansker.

