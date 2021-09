Blev rygtet til FCK: Telefon bimlede og bamlede

Tirsdag aften, da transfervinduet nærmede sig lukketid, oplevede en af landsholdets unge spillere en kæmpe interesse på Instagram fra FCK-fans.

I løbet af de sene aftentimer stimlede en gruppe fans sig sammen foran klubbens anlæg på Frederiksberg. Sportsdirektøren var klistret til telefonen, fans stod i små klynger og snakkede om Andreas Skov Olsen.

Det blev aldrig til en transfer, og torsdag bekræftede han, at en potentiel aftale med københavner-klubben aldrig har været på tale.

- Jeg fik mange beskeder på Instagram, hvor jeg blev budt velkommen til FCK, det var dog aldrig en mulighed, siger Skov Olsen.

- Det var sjovt at opleve, hvordan sådan en sag kan blive pustet op, men jeg bliver i Italien for at kæmpe for pladsen.

Andreas Skov Olsen spillede sin niende landskamp mod Skotland. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Skideballe fra Kjær

Den 21-årige Bologna-kant var med fra start, da Danmark onsdag slog Skotland 2-0. I en drøj periode af kampen mistede han bolden, hvilket Simon Kjær ikke tog så pænt.

- Jeg fik lidt skrald af Simon, men det er en del af spillet. Efter kampen kom han forbi, der var ingen bad feelings, siger Skov Olsen.

Hillerød-drengen oplyser, at der var en fremragende stemning i omklædningsrummet efter sejren, men jubelrusen forblev i det kontrollerede, på trods af, at nattelivet genåbnede samme aften:

- Vi unge spurgte ikke Hjulmand, om vi måtte mærke nattelivet. Jeg ved ikke helt med de gamle spillere.

Danskerne høstede stor ros fra deres skotske modstandere efter kampen.