- Bliver lidt sentimental, når jeg tænker på det

Det bliver lidt nostalgisk for Per Frimann, når han skal kommentere Danmarks storkamp mod Belgien til EM

Skal du slå vennerne i EM-manager? Her er ekspertens røverkøb i Danmarks gruppe.

Det bliver et specielt opgør for Per Frimann, når han skal kommentere kampen mellem Danmark og Belgien for Viaplay til EM i Parken.

- Den første landskamp, jeg kommenterede, var faktisk Belgien-Danmark sammen Carsten Werge for over 25 år siden i 1995. Jeg har jo boet i Belgien i 12 år, så det er jo som et andet hjem for mig. Nu skal jeg så kommentere kampen med NC (Niels Christian Frederiksen, red.), fortæller Per Frimann til Ekstra Bladet.

Per Frimann spillede store dele af sin karriere i den belgiske storklub Anderlecht. Senere har han foldet sig ud som ekspert, og han glæder sig til at dække sommerens EM.

- Jeg vil ikke sige, at det er en cirkel, der er slut, men jeg kan godt blive lidt sentimental, når jeg tænker på, at det er Belgien, hvor jeg havde min fodboldkarriere, det var en kamp med de to hold, som var min første kamp som kommentator, og så det her, der på en måde runder det af.

Viaplay har det store eksperthold med, når de skal dække sommerens EM. Foto: Henning Hjorth

- Vi kan drille dem

Belgien bliver udpeget som en nøglekamp for landsholdet til EM, der i manges øjne kan blive en kamp om førstepladsen i Gruppe B. Per Frimann tror, at Danmark har en chance imod verdenens nummer et på FIFAs rangliste.



- Ja, men det bliver svært. Belgien har svagheder med en tungt forsvar, samtidig har du Eden Hazard, der ikke er i topform, du har Kevin De Bruyne, som kommer til at spille med en skade. Belgien var faktisk nok bedre i 2018, end de er lige nu, så jeg tror godt, vi kan drille dem, men de ligger jo etter på verdensranglisten, så noget kan de jo, siger Per Frimann.

Selvom der er store forventninger i til deres eget landshold i Belgien, har de også lagt mærke til det danske landshold i Belgien, hvor de, ifølge Per Frimann, har respekt for de danske drenge.

- De ser meget positivt på det danske hold. Vi har et hold, der har spillet sammen i mange år, der har samlet noget erfaring, og det respekterer de meget. De taler selvfølgelig mest om Christian Eriksen, Andreas Christensen og Kasper Schmeichel. De er selvfølgelig de spillere, de kender.

