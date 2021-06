Simon Kjær og Christian Eriksen kan næsten ikke vente på at få skudt EM på hjemmebane i gang

Vi har ventet og ventet.

Men efter et års dødssyg coronaudsættelse er det nu, den længe ventede EM-fest i København skydes i gang.

Lørdag aften går det endelig løs i Parken foran små 16.000 tilskuere, mens resten af nationen følger med foran skærmen, når der for første gang i historien spilles rigtig voksen slutrundefodbold i Danmark.

Og Simon Kjær og Christian Eriksen glæder sig mindst ligeså meget som resten af fodbold-Danmark.

- Vi glæder os helt vildt. Det bliver pissehamrende fedt med al den udskydelse, der har været, lyder det bramfrit fra Christian Eriksen, der lørdag aften spiller sin 109. landskamp, når det gælder Finland i EM-premieren.

Christian Eriksen var i højt humør ved den afsluttende træning i Parken. Foto: Lars Poulsen

Anfører Kjær tæller næsten timerne til kickoff mod Pukki og co.

- Vi glæder os helt sindssygt til at komme i gang. At gå ind i Parken til en EM-kamp med fans, det har vi nok ikke helt forstået endnu. Vi tager det time for time. Spændingen og glæden skal nok peake, når vi kommer helt tæt på, siger den danske anfører, der ligesom resten af truppen går til opgaven med stor tro på egne evner.

- Som vi fik at vide af vores kære landstræner, så handler det om at tage en kamp ad gangen. Vi har sindssygt meget tro på os selv, siger Simon Kjær, der nok har respekt for Finland, men først og fremmest tænker på, hvordan danskerne selv kan afgøre premierekampen.

- Vi har fuld fokus på finnerne og deres styrker. Men det er vigtig at gribe kampen an, som vi har gjort de seneste fire-fem år, og tro på egne evner.

- Vi skal spille som os selv og tage fat i kampen fra første minut, lyder parolen for den danske anfører, som er helt med på, at Danmark må bære favoritværdigheden mod de finske slutrundedebutanter.

- Jeg har det fint med, at vi er favoritter. Det bør vi også være på hjemmebane. Det er utroligt vigtigt at få en god start. Det er vi 100 procent bevidste om. Det bliver en kamp, der er utrolig vigtig for turneringen. Men uanset, hvordan det ender, vil vi angribe den næste kamp på samme måde, lover han.

Christian Eriksen er heller ikke bange for favoritrollen mod Finland, ligesom han godt kan forstå, at Danmark i flere udenlandske medier nævnes i feltet af mulige outsidere til den helt store triumf.

- Den underdog-rolle vi har fået, er kommet, fordi vi har skabt gode resultater og spillet god fodbold. Men der er mange bump, vi skal over, inden vi når så langt, advarer Inter-stjernen.

Mens det meste af Danmark må formodes at kigge med lørdag aften, så er der i hvert fald en nordmand, der nok også følger med.

Simon Kjær glæder sig til, at det bliver alvor. Foto: Lars Poulsen

Åge Hareide, der stod i spidsen for Danmark i kvalifikationen, må som bekendt nøjes med at kigge med, når efterfølgende Kasper Hjulmand skal gøre jobbet færdigt.

Men Hareide er langt fra glemt i den danske lejr.

- Selvfølgelig føler vi med Åge. Det var med ham, at rejsen startede. Men det er vigtigt at huske, hvad Kasper (Hjulmand, red,) har sagt. Vi er et landshold med to trænere. Åge har stadig 100 procent opbakning, og jeg er sikker på, han følger med, siger den danske anfører.