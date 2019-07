Blodige billeder: Knæ smadret i hovedet

Et knæ smadret lige i baghovedet betød, at blodet flød, da Mexico spillede sig i finalen med en spiller iført badehætte

Denne sommer spilles både Copa America, U21-EM og kvindernes VM på de danske tv-skærme.

Uden for den store fokus spilles også de nord- og mellemamerikanske mesterskaber kaldet Gold Cup.

Og her har Mexico nu spillet i sig i finalen efter 1-0 over Haiti, men fotomæssigt var det den 28-årige højreback Luis Rodriguez, der snuppede al fokus.

Efter en times spil i semifinalen så smadrede Haiti-spilleren Herve Baziles knæ direkte ind i mexicanerens baghoved.

Straks strømmede blodet fra såret og ned over ansigtet og halsen, mens læger og fysioterapeuter hastede ind for at stoppe blodet.

Luis Rodriguez, der har spillet hele karrieren i mexicanske klubber som Monterrey, San Luis, Chiapas og i øjeblikket Tigres UANL, fik en kort tur på sidelinjen, hvor blodet blev forsøgt tørret væk.

Blodet flyder på sidelinjen. Fotos: Mark J. Rebilas/Ritzau Scanpix

Det var svært at stoppe, og så valgte de et særdeles fiffigt trick og gav spilleren en badehætte på, så han kunne komme tilbage på banen.

Derfor løb spilleren resten af kampen rundt med en sort plastikhætte trukket ned over hovedet, og blodet var stoppet, og Mexico kunne sikre sejren - dog først efter et straffespark sat ind tre minutter inde i den forlængede spilletid.

Finalen spilles søndag mod enten Jamaica eller USA, og her vides det endnu ikke, om Luis Rodriguez stiller op med eller uden badehætte.

Mexico har vundet Gold Cup syv gange tidligere - senest i 2015, mens USA vandt den seneste turnering i 2017.

Fotos: ROBYN BECK/Joe Camporeale/CHRISTIAN PETERSEN/Mark J. Rebilas/Ritzau Scanpix

Blodet flyder på sidelinjen. Fotos: Mark J. Rebilas/Ritzau Scanpix

