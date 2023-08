Blokerer kæmpe skifte

Leipzig nægter at sælge Yussuf Poulsen til rivalerne fra Dortmund, der er klar til at betale 60-75 mio. kr. - dramatiske dage kan være i vente for den 29-årige dansker

Det kan blive nogle hektiske og dramatiske døgn, der venter, før transfervinduet smækker i.

Lige nu er Yussuf Poulsen hovedperson i et sandt drama mellem hans nuværende arbejdsgiver, Leipzig og Borussia Dortmund, der gerne vil købe ham fri af aftalen.

Dortmund står klar til at betale i niveauet 60-75 mio. kr. for at købe danskeren fri af aftalen, som står til udløb om blot ti måneder.

Yussuf Poulsen er ønsket i Dortmund, men Leipzig vil ikke slippe ham, selv om rivalerne står klar til at betale i niveauet 60-75 mio. kr. Foto: Ronny Hartmann/Ritzau Scanpix

Men fra direktionsgangen i Leipzig har svaret været et klart og tydeligt - nein danke.

Både direktør Oliver Mintzlaff og sportsdirektør Max Eberl har i tyske medier klart og tydeligt signaleret, at der ikke bliver solgt flere spillere fra Leipzig i sommerens transfervindue.

Yussuf Poulsen har udviklet sig til en kultfigur i klubben, fordi han med ti år i Leipzig ubetinget er den spiller med længst tilknytning til klubben fra den nuværende spillerstab.

Annonce:

Han har været med fra 3. liga til Bundesligaen. Og i store dele af perioden som en fast stam- og nøglespiller.

Den rolle har ændret sig markant, siden Timo Werner blev købt retur fra Chelsea. Han får lang snor og har ofte sendt den 29-årige dansker på bænken, til trods for at Werner slet ikke toppræsterer på samme niveau, som inden han i sommeren 2020 rejste til Chelsea.

Yussuf Poulsen er lige nu genstand for et drama, der udspiller sig mellem Dortmund og Leipzig, der nægter at sælge ham. I baggrunden Pierre Emile Højbjerg, der også kan stå foran et klubskifte. Foto: Claus Bonnerup

Selv om Yussuf Poulsen har fået spilletid i de to første runder af sæsonen, så er det enten som indskifter eller som starter, hvor han bliver skiftet ud.

Sportsdirektør Max Eberl har signaleret i tyske medier, at han håber, at Yussuf Poulsen er klar til at forlænge den kontrakt, der altså står til at udløbe om blot ti måneder.

Hidtil har der ikke været nogen tegn fra Yussuf Poulsen-lejren på, at der skal laves en ny aftale med Leipzig.

Annonce:

Flere andre af landsholdsprofilerne kan stå foran nogle hektiske dage for at få afgjort fodboldfremtiden. Det gælder ikke mindst Kasper Schmeichel og Pierre Emile Højbjerg, to af landsholdets store profiler.

Der er udsigt til et par hektiske og travle dage for flere af landsholdsprofilerne, før en afklaring på fremtiden er på plads.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

--------- SPLIT ELEMENT ---------