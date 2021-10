Bombarderes på sociale medier

Den danske landsholdsangriber Andreas Cornelius er omgående blevet et hit efter sommerens skifte fra italienske Parma til tyrkiske Trabzonspor.

Danskeren har lavet tre mål på 435 minutters spilletid for den aktuelle nummer to i den tyrkiske liga, og han er hurtigt blevet et kendt og elsket ansigt i sortehavsbyen Trabzon. De fanatiske tyrkiske fans gjorde et stort indtryk, allerede da de modtog ham i lufthavnen.

- Jeg har ikke prøvet før at lande i lufthavnen, og der så stod så utrolig mange mennesker. Det var en forrygende oplevelse. Det er sgu egentlig meget sjovt at prøve at være fodboldspiller i Tyrkiet. Der er knald på fansene, for de er fanatiske dernede.

- Alle er kæmpe fans af klubben dernede, og jeg kan ikke rigtig bevæge mig rundt i byen, uden at der står en kæmpe kø af mennesker, der vil have billeder. Det er på et vildere niveau, end jeg har været vant til.

- Alle er søde og rare, så det er ikke noget problem, at de kommer hen til mig, men man overvejer da lige en ekstra gang, om man nu skal ned og handle ind eller en tur i byen. Nogle gange orker man det ikke, siger Cornelius.

Selv hvis han bliver hjemme i sofaen, mærker han opbakningen online. Det samme gør hans venner og familie.

- Jeg bliver bombarderet på sociale medier, og alle, jeg følger på sociale medier, er også blevet bombarderet med tyrkiske fans, der skriver til dem og liker deres billeder. Det er lidt voldsomt. Alle, som jeg følger, har fået en masse tyrkiske følgere, siger Cornelius.

På banen er han hurtigt faldet til. Det skyldes blandt andet, at han er ovre de fiberskader, der jævnligt har drillet ham de seneste år.

Samtidig passer det ham godt, at der bliver spillet tju-bang-fodbold i Süper Lig med masser af plads at boltre sig på.

- Jeg passer godt ind dernede. Vi er et tophold og skaber en del chancer og spiller med om mesterskabet, og derfor er det også lettere for mig at komme til chancer og score mål.

- Jeg tror generelt, at spillestilen i ligaen passer mig meget godt. Jeg er en stor, stærk og bevægelig spiller, og der er et meget højt tempo, og det er meget frem og tilbage, og det giver meget plads på banen, siger Cornelius.

Aktuelt er han samlet med det danske landshold, der lørdag møder Moldova, mens det gælder Østrig på tirsdag. Med to sejre kan Danmark sikre en VM-billet.