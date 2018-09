Bookmakere i kovending - nu kan du spille på farce-kampen

På dagen for den meget omdiskuterede venskabskamp mellem Slovakiet og Danmark begynder flere bookmakere at åbne for indsatser på kampen igen. Oddssætningen minder om en pokalkamp mellem et seriehold og et superligahold, fortæller analytiker og oddsansvarlig

I løbet af onsdag åbnede flere bookmakere for odds på venskabskampen mellem Slovakiet - Danmark, efter at havde været suspenderet i flere dage. Både bookmakere på det asiatiske bookmakere og det europæiske marked er nu ude med odds på kampen.

Det skriver onlinemediet BetXpert

- Forudsætningerne for kampen kendes nu, og derfor kan den oddssættes. Markedet oplever den sædvanlige lemmingeffekt: Når en bookmaker oplever, at de andre åbner for odds, så åbner deogså selv. Hvor konkurrenterne er, skal man også selv være, siger Kim Ragle, der er analysemanager ved Global Lottery and Monitoring System (GLMS). Her overvåger han oddsmarkeder og rapporterer mistænkelige mønstre videre.

- Jeg forventer, at når vi er en time fra kampstart, og holdopstillimgerne er offentliggjorte, så vil markedet lægge sig helt fast. Her vil jeg tro, at stort set alle bookmakere vil have odds på kampen. Havde der været mange landskampe i aften med store nationer, så havde Slovakiet - Danmark ikke været interessant for publikum uden for Danmark, men der er et tyndt kampudvalg i dag, og det er en væsentlig årsag til, at der også blandt internationale bettere er interesse for kampen, fortsætter analysemanageren.

Danske Spil er blandt de bookmakere, der har valgt at åbne for odds på kampen igen, efter de var nogle af de første til at lukke ned for indskud i søndags.

Det er dog ikke alle bookmakere, der har genåbnet deres markeder på kampen. Nordicbet og Betsafe har fortsat suspenderet alle væddemål, mens Unibet, LeoVegas og 888sport i løbet af onsdagen er skiftet mellem at have åbent og lukket for indskud.

Oddssætningen minder om en pokalkamp

Det er ikke ofte, at to hold med så stor niveauforskel, som der må forventes at være mellem Slovakiets landsholdstrup og danske divisions- og seriespillere, mødes. Og det gør det svært for bookmakerne at oddsætte kampen, da der ikke er den samme historik at trække på, som når de skal sætte odds mellem en favorit og underdog i eksempelvis den engelske Premier Leauge.

Flere af spillerne er også mere eller mindre ukendte for bookmakerne, mens det yderligere kan være svært at forudse, hvilken motivation favoritten kommer med til kampen. Den slovakiske stab er utilfredse med forløbet og udsigten til en kamp mod det alternative landshold. Og hvordan påvirker det egentlig spillerne og deres indstilling under kampen?

- Det her mindre om at sætte odds på et danmarksseriehold mod et superligahold i pokalturneringen. Det er den samme type overvejelser, oddsætterne gør sig. Spillerne kender blandt andet ikke hinanden. Det er indregnet i de odds, der er på markedet nu, men det er klart, at der er flere usikkerheder, da det ene hold aldrig har spillet sammen før, siger Kim Ragle til BetXpert

Peter Emmike Rasmussen, der er oddsansvarlige hos Danske Spil, drager den samme parallel og tilføjer:

- VI prøver også at holde øje med, hvad slovakkerne gør til kampen? Som udgangspunkt kommer de selvfølgelig med 11 af de 23 udtagne spillere i startopstillingen, men hvordan er deres motivation som favoritter? Hvor god - eller rettere sagt dårlig - er underdoggen?

Odds fortsætter med at falde på Slovakiet

Unibet genåbnede i odds 2,90 for en slovakisk sejr på mindst 5 mål, men det faldt af flere omgange til 1,97, hvorefter der blev lukket for indskud på kampen. Sidenhen er der åbnet for odds igen, og nu giver 5-målssejren odds 1,88.

Også Danske Spil har oplevet fald på kampen. Det statsejede spilleselskab åbnede onsdag formiddag med odds 2,00 på over 5,5 mål i kampen. Det spil står i skrivende stund til odds 1,70. Den statsejede spiludbyder åbnede med odds 1,90 for en 5-målssejr til Slovakiet. Det faldt til 1,75, og sidenhen blev væddemålet suspenderet, og der blev åbnet for en ny linje: 6-målssejr til Slovakiet til odds 2,20, som nu også er faldet til 2,00.

- Efter kampen er blevet genåbnet, er der kommet spil på, at Slovakiet vinder med mindst fem mål. Det er det, der er spillet mest på indtil videre. Og at der kommer mindst seks mål i kampen. Spillerne tror på et stort dansk nederlag, siger Peter Emmike Rasmussen.

- Jeg tror, at vi har fundet det oddsleje, som kampen skal ligge i, og så kan der så komme udsving i odds på sidebets som over/under antal mål i kampen og asian handicaps, siger Kim Ragle.

