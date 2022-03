Brændte straffe i går: Nu stopper han

Efter 16 års tjeneste for det tyrkiske landshold har angriberen Burak Yilmaz spillet sin sidste landskamp. Det fortalte han i et interview efter torsdagens VM-kvalifikationskamp mod Portugal.

Den 36-årige angriber brændte et afgørende straffespark mod Portugal, der slukkede Tyrkiets VM-drømme.

Efter at have været nede med 0-2 mod Portugal, lykkedes det tyrkerne at bringe spænding ind i kampen med en reducering til 1-2.

Med omkring seks minutter tilbage af kampen fik de så tilkendt et straffespark, som Burak Yilmaz sparkede over mål.

Portugal endte med at vinde 3-1, og tyrkerne måtte rejse skuffede hjem. En skuffelse så stor, at Yilmaz har valgt at trække sig.

- Jeg er stadig i chok over, at jeg brændte straffesparket. Vores nation er rystet. Jeg er virkelig, virkelig ked af det. Det her var min VM-chance. For i dag er det slut.

- Jeg ønskede ikke stoppe efter en kamp som denne. Men jeg synes ikke, at det er rigtigt at fortsætte, sagde den tyrkiske landsholdsanfører efter kampen ifølge Goal.com.

Han understreger dog, at beslutningen ikke sker på baggrund af torsdagens missede VM-mulighed.

- Vores nation har brug for at give flaget videre til vores yngre venner, en ny generation og en ny struktur. Det er det rette at gøre. Min beslutning er ikke et resultat af skuffelsen eller straffesparket, sagde tyrkeren.

Trods en melding om, at han stopper sin landsholdstjeneste, tillod Yilmaz sig alligevel at holde døren åben for landsholdet.

- Hvis der skulle opstå en utrolig situation, er jeg parat til at hjælpe, lød det fra angriberen.

Burak Yilmaz, der til dagligt spiller i franske Lille, nåede 77 landskampe, hvor det blev til 31 mål.