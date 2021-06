Braithwaite bryder tavsheden

Han var en af de første, der var hos Christian Eriksen, da Inter-stjernen faldt om på græsset i Parken lørdag aften.

Nu sætter Martin Braithwaite som den første af EM-spillerne ord på den forfærdelige oplevelse.

- I aftes var en af de mest uhyggelige øjeblikke i mit liv, skriver han på Twitter.

- Mine tanker går til Christian, hans hustru, børn og familie. Jeg er taknemmelig over, at han er stabil og i live.

- Lige nu er det alt, der betyder noget. Jeg håber snart at se dig igen, min ven, skriver Barcelona-spilleren.

Landstræner Kasper Hjulmand har sammen med fodbolddirektør i DBU, Peter Møller, og læge Morten Boesen været ene om at udtale sig om Christian Eriksen.

Tidligere søndag sagde landstræneren, at han i bagklogskabens lys er af den overbevisning, at det var en forkert beslutning at spille videre.

- Ærlig talt skulle vi ikke have været på banen igen for at spille kampen færdig. Jeg har i dag dårlig samvittighed over, vi var ude på banen igen. Men jeg kunne heller ikke overskue det hele, kom det hudløst ærligt fra Hjulmand.

Martin Braithwaite og Christian Eriksen har spillet en del landskampe sammen for Danmark. Her inden VM-kvalifikationsgyseren mod Italien i Parken i 2013. Arkivfoto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

