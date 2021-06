Braithwaite: - Jeg er fucking heldig

Martin Braithwaite var stolt efter kampen mod belgierne. At spille for Danmark slår at spille for FC Barcelona

Det er muligt, at Martin Braithwaite til daglig spiller på Camp Nou i Barcelona, men den fancy fodboldadresse i Spanien slår ikke Parken på Østerbro.

Den danske angriber brugte de helt store ord, da han skulle forsøge at beskrive de følelser, som boblede rundt i kroppen på ham før, under og efter kampen mod Belgien.

- Den støtte, vi mærker, er helt speciel. Når du er fodboldspiller, så har du en masse ambitioner. Du vil gerne spille for de største klubber i verden.

- Men jeg kan sige, at det største er at spille herinde i Parken på et fyldt stadion med den her opbakning. Det er noget, du aldrig får andre steder, sagde Martin Braithwaite.

Martin Braithwaite takkede det danske publikum efter det bitre nederlag. Hannah McKay/Ritzau Scanpix

Sådan en dag - eller skal vi rettere sige også sådan en dag - er vestjyden 'sindssygt stolt' over at være dansker for nu at bruge hans egne ord.

- Jeg er sindssygt stolt af at spille på det her hold. Jeg er stolt af mine holdkammerater, jeg er stolt af staben. Jeg er stolt af hele Danmark.

- Man kan mærke, hvad det betyder at spille for det her hold. Og mærke, hvad det betyder for hele landet.

- Jeg er fucking heldig at spille foran jer og foran hele Danmark. Jeg er sindssygt stolt over at være dansker. Tusind tak.

Martin Braithwaite sloges i front og var flere gange tæt på at komme på måltavlen. Kort før tid kyssede hans hovedstød den belgiske overligger.

Braithwaite var meget tæt på at sikre Danmark 2-2 til sidst. Foto: Hannah McKay/Ritzau Scanpix

Den afslutning havde fortjent en bedre skæbne, ligesom det danske hold havde fortjent i hvert fald et point mod belgierne.

Braithwaite virkede dog på ingen måde slået ud over nederlaget og de nul point, der står ud for Danmark i tabellen.

Flere gange var Martin Braithwaite tæt på i Parken, men han kom ikke på måltavlen mod belgierne. Foto: Jens Dresling

Han er overbevist om, at danskerne nok skal slå Rusland og komme videre.

- Hele landet skal glæde sig til mandag. Vi skal ud og gøre det færdigt og sørge for, at vi kommer videre. Der er slet ingen grænser for, hvad dette hold kan opnå.

- Vi skal ud og knalde den af, sagde Martin Braithwaite og brugte også pressemødet på at sende en hilsen til alle de børn, der hjemme foran fladskærmene har drømt om en gang selv at få lov at få lov at løbe ind i ind Parken:

- Bliv ved med at arbejde hårdt, så kan I være herinde en dag. Jeg var en af jer engang og sad og så de kampe.

- Nu er jeg her selv, og jeg er sindssygt taknemmelig. Tak til hele Danmark!

