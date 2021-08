Braithwaite melder afbud

Kasper Hjulmand har modtaget flere afbud inden tre vigtige VM-kvalifikationskampe.

Senest i rækken er Martin Braithwaite. Han er ikke med mod Skotland onsdag, men er stadig i spil til kampene mod Færøerne og Israel.

Braithwaite blev udskiftet med et kvarter igen af FC Barcelonas 2-1-sejr over Getafe.

- Martin Braithwaite bad om at blive afløst på grund af et problem i sit venstre knæ. Klubbens lægestab er i kontakt med DBU for at følge op på problemet, lød det søndag aften på Barcelonas hjemmeside.

Kasper Hjulmand må undvære Barcelona-stjernen onsdag. Foto: Lluis Gene/Ritzau Scanpix

Union Berlin-angriberen Marcus Ingvartsen er i stedet udtaget. Han var ikke i truppen søndag, da klubben slog Borussia Mönchengladbach.

Inden Braithwaite har Jannik Vestergaard, Rasmus Falk, Andreas Cornelius, Phillip Billing og Nicolai Boilesen meldt afbud.