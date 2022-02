Brandvarm dansker storspiller: Har talt med Hjulmand

Daniel Iversen bliver ved med at imponere for Preston North End i The Championship.

I lørdagens sejr over Hull City diskede han op med flere pragtredninger, der sikrede ham og klubben tre point.

Den 24-årige målmand er udlejet fra Leicester for resten af sæsonen, og hans solide præstationer har nu kastet en samtale med Kasper Hjulmand af sig, det fortæller han i et interview med The Sportsman:

- Jeg talte med den danske landstræner for nyligt. Det var rigtig rart at snakke med ham.

Hvad de to talte om beskriver danskeren ikke, men noget tyder på, at han er tættere på en landsholdsudtagelse, end hvis ikke de havde talt sammen.

En landsholdsudtagelse kan også betyde landsholdsdebut, men han anerkender, at konkurrencen mellem de rød-hvide stænger er hård:

- Der er en masse andre gode målmænd, men alt hvad jeg kan gøre er at spille godt for Preston, og så må vi se, hvad der sker.

Kasper Schmeichel er det klare første valg, og han er også en af årsagerne til, at Daniel Iversen er udlejet til Preston North End.

Derudover skal han formentlig konkurrere med Jonas Lössl i Brentford, Peter Vindahl i AZ Alkmaar og Jesper Hansen i AGF, der alle tre tidligere har været inde omkring landsholdstruppen.

Daniel Iversen, 24 år, har tidligere været med i den danske landsholdstrup tilbage i 2019, da han var udlejet til Rotherham.

Her blev hen hevet ind til to EM-kvalifikationskampe mod Gibraltar og Georgien. Han var dog med på et afbud, da Frederik Rønnow måtte melde fra på grund af rygproblemer.

I denne sæson har danskeren stået samtlige kampe fra start i The Championship, siden han blev indskiftet for Declan Rudd i første spillerunde.