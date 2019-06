Brasiliansk landsholdsspiller ramt af sjælden sygdom

Brasilien har indtil videre leveret godt til det igangværende Copa America, og i kvartfinalen i turneringen står de nu overfor Paraguay. Her har brasserne i forvejen Casemiro og Fernandinho skadet, og nu er endnu en spiller meldt ude.



Det er dog ikke en direkte skade, da Evertons Richarlison i stedet er blevet ramt af en ganske sjældent sygdom på de danske breddegrader. Han er nemlig blevet ramt af fåresyge. Det bekræfter den brasilianske landstræner Tite.



Som følge af sygdommen er alle på det brasilianske landshold nu blevet vaccineret. I Danmark ses sygdommen meget sjældent, da den er med iMFR-vaccinen, hvor F'et står for fåresyge.



Sygdommen begynder som regel med et par dage, hvor man føler utilpashed, feber og trykken i den ene eller begge sider af kinderne. Herefter hæver kæbespytkitlerne op, så hovedet ligner et fårehoved.



Kampen mellem Brasilien og Paraguay spilles natten til fredag klokken 2.30, og den sendes direkte på TV3 Sport.

Brasilien har ikke vundet Copa America siden 2007.

