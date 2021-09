Brasilien-Argentina afblæst på grund af coronakaos

Skandaløse scener udspiller sig søndag aften i Sao Paulo.

VM-kvalifikationskampen mellem Brasilien og Argentina er afbrudt på grund af sagen om de fire argentinske Premier League-spillere, der har afgivet falske oplysninger om deres indrejse i Brasilien. Og den bliver ikke genoptaget søndag, meddeler det sydamerikanske fodboldforbund, Conmebol.

Efter fem minutters spil trådte en mand ind på banen og afbrød spillet, og efterfølgende opstod der heftige diskussioner blandt officials og spillere.

Det skulle angiveligt være folk fra sundhedsmyndighederne i Brasilien, der afbrød opgøret. De argentinske spillere gik i omklædningsrummet, mens de brasilianske spillere deltog i diskussionen på banen.

Kampen blev sparket i gang klokken 21 dansk tid og blev først endeligt afblæst godt en time efter afbrydelsen.

Tv-signalet afslører, at de brasilianske spillere har erstattet kampen med en intern træningskamp, mens argentinerne skulle have forladt Neo Quimica Arena i Sao Paulo.

Sagen bunder i, at fire argentinske spillere med bopæl i England er rejst med Argentina til Brasilien for at spille kvalifikationskampen, selvom folk rejsende fra Storbritannien ikke må komme ind i Brasilien uden efterfølgende karantæne.

Emiliano Martinez, Giovani Lo Celso, Cristian Romero og Emiliano Buendia skulle oven i købet have afgivet falske oplysninger om, at de ikke rejste fra eller gennem Storbritannien.

Det fik myndighederne til at kræve de fire spillere i isolation og ud af landet, men FIFA og det sydamerikanske fodboldforbund (Conmebol) fandt en løsning, da Argentina nægtede at spille kampen uden de fire spillere.

Derfor kom kampen i gang med tre af de fire spillere i den argentinske startopstilling, men nåede altså blot fem minutters spil inden afbrydelsen, hvor sundhedsmyndighederne lader til at have taget sagen i egne hænder. Ifølge TV Globo skulle direktøren for de brasilianske sundhedsmyndigheder, Anvisa, have krævet, at de fire spillere smides ud af Brasilien med det samme.

Det sydamerikanske fodboldforbund skriver på Twitter, at kampens dommer Jesús Valenzuela vil aflægge rapport til FIFA's disciplinærkomité.

Det er FIFA's beslutning, hvilke konsekvenser skandalen skal have, da VM-kvalifikationskampene spilles i FIFA-regi. Det er uvist, om et af de to hold taberdømmes, eller om kampen skal spilles på et senere tidspunkt.

Brasilien måtte undvære ni spillere fra Premier League til kampen på grund af coronarestriktionerne. De møder Peru onsdag, mens Argentina får besøg af Bolivia.

Brasilien fører den sydamerikanske VM-kvalifikation med maksimum point efter syv kampe. Argentina er seks point efter på andenpladsen. De to rivaler mødtes senest i Copa América-finalen i juli, hvor Argentina vandt 1-0 på et mål af Angel Di Maria.