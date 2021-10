Brasilien buldrer videre mod VM takket være debutant

Brasilien slog natten til fredag dansk tid Venezuela med 3-1 på udebane i VM-kvalifikationen. Dermed er brasilianerne på sikker kurs mod slutrunden i Qatar om godt et år.

Holdet har vundet sine første ni kampe. De topper nu suverænt den sydamerikanske kvalifikationspulje foran Argentina.

Men uden en karantæneramt Neymar var det brasilianske hold længe på kurs mod et pointtab i Venezuelas hovedstad, Caracas.

Den debuterende kantspiller Raphinha blev skiftet ind i pausen. Han var i særlig grad med til at vende 0-1 til 3-1 i opgørets sidste 20 minutter.

Angriberen Eric Ramirez headede for næsen af to glidende brasilianske forsvarsspillere Venezuela foran efter bare 11 minutters spil. Brasilien havde ud over et afrettet forsøg på overliggeren herefter svært ved at producere chancer.

Men indskiftningen af Raphinha blev nøglen til sejr for den brasilianske landstræner, Tite.

Leeds-profilen leverede først det hjørnespark, som forsvarsspilleren Marquinhos pandede i mål til 1-1 efter 71 minutter.

Og godt et kvarter senere stod han også bag opspillet til en situation, hvor Flamengo-angriberen Gabriel Barbosa skaffede og scorede til 2-1 på et straffespark.

Raphinha kronede sin flotte debut med et oplæg til offensivspilleren Antonys nemme scoring til 3-1 i overtiden. På den måde endte det med en forholdsvis komfortabel sejr til udeholdet.

Argentina er også fortsat ubesejret i den sydamerikanske VM-kvalifikation.

Men hjemme i Asunción fik Paraguay lukket ned for superstjernen Lionel Messi. Paraguy skaffede dermed 0-0 mod Argentina. Argentinerne ser nu frem mod en hjemmekamp mod Uruguay søndag.

Brasilien gæster søndag Colombia.