Brasiliens reserver hjælper Ecuador videre ved Copa America

Både Brasilien og Ecuador er klar til kvartfinalerne i Copa America, efter at de to mandskaber natten til mandag dansk tid spillede 1-1 i gruppe B.

Brasilien havde allerede før kampen sikret sig videre adgang i den prestigefyldte sydamerikanske fodboldturnering som tophold i gruppen, og derfor blev stjerner som Neymar og anfører Thiago Silva sparet i nattens opgør.

Det kunne ses på kvaliteten af spillet, da de fleste af Brasiliens reserver ikke rigtigt formåede at imponere.

Heller ikke selv om hjemmeholdet kunne gå til pause med en føring på 1-0 takket være et hovedstød af forsvarsspilleren Éder Militão.

Ecuador kom klart bedst ud til anden halvleg, og efter 53 minutter kunne indskifter Angel Mena så udligne til 1-1, da han bankede bolden i kassen inde i feltet.

Efterfølgende fik Brasilien bedre styr på kampen igen. Men da begge mandskaber godt kunne bruge et uafgjort resultat fes kampen en smule ud.

- Vores mål var at vinde, men det vigtigste var at slutte på førstepladsen i gruppen, og det gjorde vi, siger Brasiliens midtbanespiller Lucas Paquetá efter kampen.

- Fra nu af er hver eneste kamp en finale, og vi får brug for at give alt, hvad vi har, for at vinde.

Ud over Brasilien og Ecuador er også Peru og Colombia fra gruppe B klar til kvartfinalerne, mens Venezuela er ude.

I gruppe A har Argentina, Paraguay, Chile og Uruguay også kvalificeret sig på bekostning af Bolivia.

Mandag bliver det afgjort, hvilke hold der møder hinanden i kvartfinalerne, efter at sidste runde i gruppe A er blevet afviklet.

Copa America er Sydamerikas svar på EM i fodbold og afvikles i Brasilien frem til 10. juli.

Det sker foran tomme tribuner på grund af coronasituationen i landet.