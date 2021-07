Bravissimo: EM-helte modtaget i fantastisk jubelrus

Festen startede søndag aften på Wembley og fortsatte mandag i Rom.

Her blev de italienske europamestre tiljublet i hovedstadens gader, da de luftede pokalen fra toppen af en åben dobbeltdækkerbus.

Tusinder af fans fra den længe så corona-pressede nation lod deres glæde få frit løb, mens bussen kæmpede sig frem efter et besøg i premierminister Mario Draghis residens, Palazzo Chigi.

Her dedikerede anfører Giorgio Chiellini med latinsk patos mesterskabet til samme præsident, til millioner af italienere verden over og – til den tidligere forsvarsspiller, Davide Astori, der døde tidligere i år.

Spillerbussen passerer Piazza Venezia i Rom. Foto: Andreas Solaro/Ritzau Scanpix

Præsident Sergio Mattarella taler med anfører Giorgio Chiellini. Foto: Paolo Giandotti/Presidential Palace/Ritzau Scanpix

Og så takkede han præsidenten for at have taget turen til Wembley, hvor han i øvrigt var i selskab på tribunen med den italienske Wimbledon-finalist Matteo Berrettini.

Leonardo Bonucci foreviger sig selv med pokalen. Foto: Guglielmo Mangiapane/Ritzau Scanpix

Langs hele ruten jublede italienske tifosi. Foto: Guglielmo Mangiapane/Ritzau Scanpix

Han var også med i paladset, hvor Chiellinis stopperkollega, Leonardo Bonucci, supplerede med en peptalk.

- Vi havde den skuffelse ikke at kvalificere os til VM i 2018, men du må aldrig miste troen, du må stræbe og aldrig give op. Dette er italiensk fodbolds genfødsel, og jeg er sikker på, at denne træner og dette hold vil skabe masser af overskrifter i fremtiden.