Brev sætter ild til det hele: 'Så kender man Gucci-drengene igen'

Landsholdet langer ud efter medier i åbent brev: 'Voldsomme personangreb'

Man havde næsten glemt alt om det, for striden mellem landsholdet og DBU blev jo løst for et par uger siden.

Men mandag formiddag satte landsholdsspillerne så igen ild til snakken om landsholdskonflikt, da de med Simon Kjær, Christian Eriksen og Kasper Schmeichel som afsendere udkom med et meget langt åbent brev til hele fodbold-Danmark, hvor de forklarede deres side af sagen. (Du kan læse hele brevet HER)

Men hvis de troede, at brevet ville give dem fornyet opbakning fra folket, så tog de tilsyneladende helt og aldeles fejl.

Spillerrådet på det danske herrelandshold har skrevet et åbent brev til hele fodbold-Danmark. Læs det her https://t.co/J4UZ58Ln5F pic.twitter.com/5ruJj8SyzY — Spillerforeningen (@Spillerforening) 8. oktober 2018

#mitlandshold eller #ikkemitlandshold - det er spørgsmålet på sociale medier efter landsholdets åbne brev mandag.

Siden Spillerforeningens opslag på Twitter mandag formiddag har adskillige personer valgt at kommentere opslaget. Og selvom det selvfølgelig så langt fra er hele befolkningen, der har været inde og give en mening til kende, så er det bemærkelsesværdigt, at hele 75 af 77 reaktioner er negative over for landsholdet.

Der bliver blandt andet skudt mod, at landsholdet mener, at de ikke bidrog til mudderkastning i konflikten, ligesom Simon Kjær får kritik for, at han med sin Nordicbet-reklame satte sig selv over holdet.

Der bliver brugt ord som 'pinligt', 'selvsmagende' og 'selvmål', og derudover undrer det, at det tilsyneladende ikke handler om penge for spillerne, men alligevel er det vigtigt for spillerne, at de modtager penge via landsholdet, og så bør spillerne også anerkende vikar-landsholdet, det trådte til.

Det bliver også kommenteret, at DBUs strategi efter løsningen af konflikten har været bedre end spillernes brev, som faktisk har den stikmodsatte effekt i forhold til at give sympati for spillerne.

Folk undrer sig over, hvorfor konflikten overhovedet skal genoplives, når man alligevel slet ikke får det hele ud og ikke vil fortælle, hvad konflikten så handlede om, når det ikke var pengene. Flere kommer også med ordet 'tillykke', der henviser til Mathias Zanka Jørgensens ironiske tweet til en af vikarlandsholdsspillerne.

Der bliver henvist til, at spillerne skal se på forholdene for andre sportsgrenes landshold samt på det tyske fodboldlandshold, der spiller gratis, og så bliver der grinet af brevets konkrete indslag, der fortæller, hvor slemt det var for Kasper Schmeichel, at han på landsholdet har skullet vande en træningsbane selv.

Herunder har vi samlet et lille udpluk af reaktionerne, men der er mange, mange flere.

Mener I den her helt seriøst? pic.twitter.com/gOiY4uyCjp — Christian Kindler (@ChrKindler) 8. oktober 2018

Al den snak om sammenhold og kollektiv undermineres jo, når landsholdets anfører i ond tro underminerer DBUs sponsoraftale for egen vindings skyld. Bla bla bla: #IkkeMitLandshold #ikkevoresanfører — David Nikulin (@DNikulin) 8. oktober 2018

Der bliver da sagt: "Det handler ikke om penge" (...) "Vi får muligvis flere penge!" pic.twitter.com/ZKVTp3hit7 — Christian Kindler (@ChrKindler) 8. oktober 2018

I er et flagskib for mig-kulturen og solidaritetens forfald!

I siger godt nok det ikke handler om penge og alligevel kan alle eksempler i brevet oversættes til økonomi. Håber I nyder Jeres overflod mere end at se hvordan de penge kunne hjælpe dansk fodbold til at blomstre. — Jacob hyllegård (@jacob_gak) 8. oktober 2018

Hvis man så faktisk har en interesse i at stable forholdet til fansene på benene igen, kunne man fint anderkende vikarlandsholdet og at vikarlandsholdet også blot havde landsholdets interesser i mente. — Steffen A. Møller (@Steffen_AM) 8. oktober 2018

Læser tråden her igennem, og BANG så indser jeg det.

Kjær, kvist og co. HAR samlet på kryds og tværs, de har forenet os på trods af tilhørsforhold og klubfarver

Aab og AGF fans, midtjyder og fynboer, selv BIF og FCK fans er enige, de har talt.... #IkkeMitLandshold #dbutweet — David Linnebjerg (@linnebjerg) 8. oktober 2018

Hvorfor skrive noget eksternt, der kunne være holdt i spillerregi?

Det føles som om DBU via Peter Møller laver tusinde gange bedre damage control. I ved med beklagelser og lægge fortiden bag sig...



Når man laver et alt for langt brev, skal alt på bordet. Ikke udvalgte nedslag. — Charles M. A. Thomsen (@cmalmskou) 8. oktober 2018

Blablabla. Hvis hensigten var at jeg skulle få mere sympati for spillerne virker det her altså stik modsat. Lad os bare glemme det uskønne forløb og komme videre. — Kristian Harbo (@HarboKristian) 8. oktober 2018

Suk. I har landet en aftale. Lad nu være, med at genoplive konflikten og pege fingre. Hvem fik dog den geniale ide, at vi skulle læse, hvor synd, det er for jer? Mindre snak - mere fodbold. — MortenF #1661 (@MF_1661) 8. oktober 2018

“De fleste har nok hørt historien fra lige før VM, hvor Kasper Schmeichel måtte vande træningsbanen med hjælp fra en brandsprøjte, så vi overhovedet kunne spille fodbold.”



Sikke en forfærdelig oplevelse for Schmeichel . Har han modtaget krisehjælp ovenpå den grimme episode? — Peter Krabbe (@krabbarab) 8. oktober 2018

Åh Gud. I skulle have bedt jeres Ghostwriter om at inkludere et drys selverkendelse og en fingerspids medansvar for det kuldsejlede, og åbenlyst skadelige forhandlingsforløb. Det er svært at tro på, når det ‘kun’ er andres skyld. Og kom så iø. videre. #protip #ikkemitlandshold — Claus Hansen (@ClausMoll) 8. oktober 2018

Åh Gud hvor er det dumt... Synes i stedet i skulle åbne fuldstændig op, så vi alle kender til problematikkerne der lå bag.. Bare få det hele ud, så vi kan vurdere om vi skal have ondt af jer eller ej. Lige nu er der i hvert fald ingen sympati, så det kan kun gå fremad for jer... — afurbo (@Furbo10) 8. oktober 2018

Spillerforeningen burde nok se at få ansat en spindoktor, der i fremtiden kan forhindre fejltagelser som denne. Hvis spillerne tror, de fremstår mindre egoistiske, griske og forkælede end før, så tager de da grusomt fejl. — Sofia Sommer (@sofiasommerdk) 8. oktober 2018

Så kender man Gucci-Drengene igen.. Shit et selvmål! — Mikael Kayser Gjøe (@DerKommisar) 8. oktober 2018

Det ville klæde jer at se på forholdene for mange andre danske DIF landshold, fx i softball hvor herresiden har vundet flere fine medaljer til Danmark. Der får man ingen penge for at spille på landsholdet, tværtimod har man selv en masse udgifter til rejser og nogen gange til tøj — StarbuckDK (@StarbuckDK) 8. oktober 2018

Jim Stjerne Hansen sløret for Jeres bedrag: VM regnskabet 40-50 Mio til spillerne. 10 Mio til DBU og derved fodbolden i Danmark. Det tyske landshold spiller gratis. Det er simpelthen ulækkert. Derfor klinger brevet så hult så hult - eller har I helt mistet jordforbindelsen? — Kasper Kopernikus (@KasperKoperniku) 8. oktober 2018

Simon Kjær, Kasper Schmeichel og også Christian Eriksen står bag det åbne brev til fodbold-Danmark, som virkelig har sat ild til debatten igen.

Det skal med, at der også er 64 personer, der har liket opslaget, ligesom ni personer har retweetet opslaget for at få det bragt ud til flere mennesker. Blandt de ni er blandt andre Christian Eriksen samt Simon Kjærs pressemand Lars Hendel.

Og for god ordens skyld, så kommer her de to eneste positive kommentarer til landsholdets brev, selvom de på ingen måde virker til at være udtryk for folkestemningen på det sociale medie.

Glimrende med en ordentlig aftale. Flot at I også viser at vejen til ordnede forhold er via kollektivets sammenhold. Der er i også rollemodeller og jeg glæder mig til fortsat at følge jer :-) #mitlandshold #ForDanmark — Lars Helvard (@specsmeister) 8. oktober 2018

Team-work

"På det danske landshold er vi ikke enkeltstående, isolerede stjerner. Vi er et hold, hvor vi allesammen er lige meget værd og kæmper for hinanden og holdet." #énforAlleAlleforén #KollektivAftale #nokernok pic.twitter.com/eq4A7X7xv3 — Pia Piontek (@PiaPiontek) 8. oktober 2018

I starten af september stillede Danmark med et vikarlandshold til en testkamp mod Slovakiet, fordi DBU og landsholdet ikke kunne blive enige om forholdene på landsholdet. Få dage senere var de rigtige landsholdsspillere dog tilbage på holdet til 2-0-sejren på et udsolgt stadion i Aarhus til kampen i Nations League mod Wales.

Danmark spiller lørdag Nations League ude mod Irland, mens Østrig kommer på besøg til testkamp mod Danmark i Herning tirsdag 16. oktober.

