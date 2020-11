Brød ud i gråd

Joakim Mæhle har i de seneste år været fast mand i Genk, men i sommerens transfervindue var den danske landsholdsspiller ved at flyve fra den belgiske rede.

Både klub og spiller var nemlig langt i forhandlingerne med den franske storklub Olympique Marseille, men i sidste øjeblik trak Genk sig fra handlen.

Efterfølgende erklærede både Marseille og Joakim Mæhle deres utilfredshed med situationen, og det glippede skifte fik også tårerne frem hos danskeren.

Joakim Mæhle har været brandvarm under Kasper Hjulmand. Foto: Lars Poulsen

Det afslører den tidligere AaB'er i en indslag med Eurosport, hvor han bliver spurgt til, hvornår han sidst har grædt.

- Senest, vi var samlet med landsholdet, da mit skifte til Marseille ikke gik i orden, svarer den 23-årige landsholdsspiller til Eurosport.

Joakim Mæhle svarer også 'nej', når han bliver spurgt til, om han stadig er i Genk næste sæson. Han ved ikke, hvor fremtiden ligger, men han har et håb om, at det bliver under varmere himmelstrøg.

- Forhåbentlig lidt længere sydpå, siger han.

I de kommende transfervinduer kan Joakim Mæhle muligvis også se frem til øget interesse. I hvert fald har han leveret flere flotte præstationer på landsholdet i den seneste tid.