Brøler fanget på video: Festede før EM-chok

Den svenske landstræner Janne Andersson reagerer nu på et videoklip, der viser Dejan Kulusevski til fest ugen før, spilleren blev testet positiv for corona

Tirsdag kom frem, at den svenske landsholdsspiller Dejan Kulusevski var blevet testet positiv for coronavirus. Siden er et videoklip fra en fest, hvor svenskeren deltager, blevet flittigt delt på sociale medier.

Arrangementet skulle efter sigende være foregået 30. maj hos Juventus-spillerens søster.

Den svenske landstræner, Janne Andersson, ville ikke udtale sig om videoklippet, men til onsdagens pressemøde satte bossen for første gang ord på hændelsen efter at have talt med Kulusevski.

Og hvad skete der så? Jo, Andersson forklarer, at Juventus-stjernen og hans kæreste blev inviteret til middag af Kulusevskis søster og hendes kæreste. De to par hyggede sig dog ikke alene hele aftenen. Flere af Kulusevskis kammerater dukker siden op til selskabet som en overraskelse, hvilket gjorde landsholdsspilleren glad, for han var ikke bange for at blive smittet - på det tidspunkt!

- Dejans grundlæggende holdning er, at han har haft corona, så han har ikke været så bekymret. Jeg hører også til dem, jeg har følt mig immun. Det var hans holdning. Så i bakspejlet indser han, at det ikke var godt, siger Andersson til Aftonbladet og understreger, at han ikke synes, at spilleren traf en god beslutning.

Janne Andersson har været svensk landstræner siden 2016. Foto Jonathan Nackstrand/Ritzau Scanpix.

Ingen straf

Selvom at Sverige nu langt fra har fået en optimal forberedelse til deres åbningskamp mod Spanien, som også døjer med coronasmitte, kommer der ikke til at være nogle repressalier over for Kululevski.

- Han beklager det, som er hændt, mest af alle. Han er velkommen tilbage, når han er rask, fortæller Andersson.

Udover Kululevski er Bologna-spilleren Mattias Svanberg også blev testet positiv for coronavirus i den svenske landsholdslejr.

Der blev derfor tirsdag holdt krisemøde i den svenske landholdsledelse, hvor det blev bestemt øget restriktioner.

