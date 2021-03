Brøler koster stjernen landskampe

Bayern Münchens angriber Eric Maxim Choupo-Moting er som regel anfører på Camerouns landshold, men han er slet ikke med i landsholdets trup til de kommende kampe.

Det skyldes ikke en skade, en karantæne, en strafaktion eller nogle af de normale grunde til, at en træner udelader en spiller. Det skyldes i stedet en brøler af det camerounske fodboldforbund.

Det skriver flere tyske medier, heriblandt TZ og Sportbuzzer.

På et pressemøde sagde landstræner Antonio Conceicao, at Eric Maxim Choupo-Moting ganske enkelt ikke havde svaret på landsholdsinvitationen, men det blev hurtigt afvist af spillerens far og Bayern München, der begge hævdede, at angriberen aldrig havde modtaget en invitation.

Og det skyldes efter sigende, at mailen blev sendt til en forkert mailadresse.

- Det ser ud til, at de i stedet sendte invitationen til den forkerte e-mailadresse. For mig er det en mangel på professionalisme. Sørg for at sende dem til den korrekte e-mailadresse, når du sender invitationer, siger spillerens far, Camille Just Choupo-Moting ifølge TZ.

Over for Bild bekræfter Eric Maxim Choupo-Moting også, at der var tale om en misforståelse i forbindelse med invitationen.

Cameroun må om ikke andet undvære deres angriber i deres kampe mod Kap Verde og Rwanda, hvor de skal forsøge at sikre sig en plads til Africa Cup of Nations, som afvikles i januar næste år.

