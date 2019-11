Brøndby henter landsholdsprofil hjem

Den mangeårige landsholdsprofil Theresa Nielsen vender tilbage til Brøndby efter et ophold i amerikansk fodbold.

Forud for lørdagens topbrag mod Fortuna Hjørring i den bedste danske række, oplyser Brøndby, at klubben har indgået en toårig aftale med højrebacken, der senest har repræsenteret Seattle Reign FC.

33-årige Theresa Nielsen fortæller til Brøndbys hjemmeside, at hun havde mulighed for at blive i USA, men der var andre ting, der trak i hende.

- Mange af mine veninder har fået børn, og jeg kan mærke, at jeg gerne vil se deres børn vokse op og være sammen med veninderne og min familie mere, end det har været muligt de sidste par år.

- Derfor vender jeg hjem til Danmark. At spille for Brøndby IF var derefter den letteste beslutning, siger Theresa Nielsen.

Brøndby oplyser samtidig, at højrebacken er blevet gift, og fremover vil hun hedde Theresa Eslund.

Forsvarsspilleren repræsenterede også Brøndby frem til 2017, hvor hun skiftede til Vålerenga i norsk fodbold. I januar 2018 gik turen videre til Seattle Reign FC i den amerikanske liga.

På landsholdet har hun spillet 131 kampe. I 2017 var hun en af profilerne på det danske hold, der nåede EM-finalen i Holland, hvor danskerne dog blev slået af værterne.

På det seneste har landstræner Lars Søndergaard dog set bort fra højrebacken.

