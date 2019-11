Brøndby-legende kritiserer landstræner: - En katastrofe

Landstræner Lars Søndergaard bliver mødt med kritik for sine prioriteringer omkring kvindelandsholdet.

Brøndby-træner Per Nielsen undrer sig over, at landstræneren ikke var til stede, da landets to bedste hold, Brøndby og Fortuna Hjørring, lørdag mødtes på den storkøbenhavnske vestegn.

Derudover kalder Brøndby-træneren det en 'katastrofe', at Søndergaard ikke har udtaget landsholdets mangeårige højreback Theresa Nielsen - nu Theresa Eslund - til de seneste landskampe i EM-kvalifikationen.

- Det er da en katastrofe. Det må man da sige, at det er. Hun er langt bedre end dem, som spiller der nu. Det er min mening, siger Per Nielsen til TV2 Sport.

Lørdag blev Theresa Eslund præsenteret i Brøndby-trøjen i forbindelse med 2-2-kampen mod Fortuna Hjørring. Klubben har hentet den 33-årige forsvarsspiller hjem fra Seattle Reign FC i amerikansk fodbold.

Per Nielsen og Theresa Eslund måtte dog spejde forgæves efter landstræneren.

- Han var ikke til stede i dag (lørdag, red). Det er også mærkeligt, at der ikke er en landstræner til topkampen, siger Per Nielsen.

Lars Søndergaard har ingen kommentarer til, hvorfor han har fravalgt Theresa Eslund på det seneste og beder Brøndby-træneren om at koncentrere sig om sit eget hold.

Landstræneren forklarer, at han fravalgte topkampen i Brøndby for at deltage i et seminar i Vejen.

Lars Søndergaard fortæller samtidig, at det gav mere mening at streame opgøret, så han kunne 'slå flere fluer med et smæk'.

- Så derfor ærgrer det mig også lidt, at jeg får skudt i skoene, at jeg ikke møder op til tingene. Det er absolut ikke i orden.

- Jeg laver et stort stykke arbejde, synes jeg i hvert fald selv. Jeg har tjek på alle de spillere, der løber rundt omkring, og det er jo min fineste opgave, siger Lars Søndergaard til TV2 Sport.

