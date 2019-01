Brøndby-profil skadet i landsholdsdebut: - Han var i store smerter

En debut på landsholdet er noget, man altid vil huske. For Simon Tibbling bliver det dog ikke for noget godt.

Brøndby-midtbanespilleren måtte nemlig udgå efter 28 minutter i kampen mod Finland i Qatar, efter at han havde fået et skrub.

Eero Markkanen scorede sejrsmålet for Finland allerede halvvejs i første halvleg, og allerede der måtte Tibbling ud og konferere med landstræner Janne Andersson.

Derefter fik han behandling på sidelinjen, inden han kom tilbage på banen.

Kort efter måtte han dog humpe ud igen.

- Tibbling forstuvede foden, lød den kortfattede melding fra landsholdslæge Anders Vallentin via fotbollskanalen.se.

En forstuvning lyder umiddelbart ikke af meget, men C Mores sidelinjereporter, Olof Lundh, kunne berette, at det ikke så alt for godt ud med Tibbling.

- Han var i store smerter og måtte have hjælp for at komme ned i omklædningsrummet, lød meldingen.

Tibbling, der var en af seks debutanter i Janne Anderssons startopstilling, blev erstattet af Simon Thern, der i øvrigt er søn af den tidligere landsholdsanfører Jonas Thern.

En anden debutant Djurgårdens-backen Jonathan Augustinsson måtte også forlade banen skadet i anden halvleg. Hen er lillebror til den tidligere FCK-back Ludwig Augustinsson.

Det svenske fodboldforbund har meldt ud, at Simon Tibbling rejser hjem onsdag og derfor ikke er med mod Island på fredag.

