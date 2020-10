Brøndby-talent tabt for Danmark

Anis Ben Slimane starter fredag aften inde i Tunesiens venskabskamp mod Sudan, og dermed debuterer det unge Brøndby-talent fra start for det nordafrikanske land i kampen, der blev fløjtet i gang klokken 17.00.

Det betyder også, at han ikke længere er aktuel for det danske landshold.

FIFA's regler på området er nemlig meget klare. En spiller må kun skifte forbund én gang, og det vil sige, at hvis Ben Slimane har skiftet fra at høre under DBU til at høre under det tunesiske fodboldforbund, kan han ikke skifte tilbage igen. Det ville han ellers kunne, hvis han ikke nåede at spille for Tunesien, men det løb er nu kørt.

- Vi er altid ærgerlige, når vores spillere beslutter sig for at ville repræsentere et andet land, men vi bakker fuldt op om Anis’ endelige beslutning, uanset hvad den bliver. I sidste ende er det kun Anis selv, der ved, hvad han ønsker. Vi ønsker ham kun det bedste, sagde Flemming Berg.

Anis Ben Slimane, 19 år, har spillet ni U19-landskampe for Danmark. I Brøndby IF står han hidtil noteret for 20 kampe for førsteholdet.