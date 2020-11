Bruger 12,9 millioner

Til daglig har landsholdspilleren Andreas Christensens hjemmebane i det vestlige London, hvor han spiller med nummer fire på ryggen for det engelske storhold Chelsea.

Men nu har han også sikret sig en fast base på dansk jord. Den 24-årige fodboldspiller har nemlig købt et liebhaversommerhus i Nordsjælland.

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

Dermed kan forsvarsspilleren, der også har en fortid i den gule og blå spillertrøje hos Brøndby IF, se frem til at holde ferier i hjemlandet.

Sommerhuset er placeret i det populære ferieområde Vejby Strand, kun et par hundrede meter fra vandet.

Fodboldstjernen har betalt 12,9 millioner kroner for sommerhuset med den eksklusive beliggenhed, som ifølge BBR-oplysningerne er fra 1921 og med intet mindre end syv værelser.

Christensens nye sommerhus nåede aldrig at være til salg på det offentlige marked, før handlen blev lukket, et godt eksempel på den raketfart det danske sommerhusmarked har sat i 2020.

Danskernes akutte behov for et sted at holde ferie i år har nemlig fået antallet af sommerhushandler til at eksplodere. Det viser tal fra Boliga.dk.

Bare i Vejby, hvor landsholdspillerens feriebolig ligger, er de gennemsnitlige salgspriser steget over 22 procent i forhold til sidste år.

Andreas Christensen er blandt de spillere, der igen er i spil til kampen mod Island, da Premier League-klubberne har givet spillerne fri til at rejse hjem til Danmark.

Det var ellers ikke muligt for få dage siden, eftersom Storbritannien ikke ville lukke folk ind fra Danmark, efter der var coronaudbrud på de danske minkfarme, og man havde fundet en muteret virus i mennesker.

Nu er der givet dispensation.

