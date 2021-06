Brutalt farvel - Sverige ude efter drama

Den tidligere FC Midtjylland-angriber Artem Dovbyk blev i 121. minut matchvinder for Ukraine

Adjö!

Sverige er færdige ved EM. Sendt ud på brutal vis.

Den tidligere FC Midtjylland-angriber Artem Dovbbyk blev svensk bøddel i 121. minut, da han headede et indlæg ind bag Robin Olsen.

Det lignede ellers et nyt straffesparksdrama, men kort før tid dukkede den store ukrainske angriber op i straffesparksfeltet på Hampden Park og blev nationalhelt med sit første landskampsmål.

Skæbnen var hård ved Sverige. Der så ud til at have overlevet en udvisning i den forlængede spilletid, men Dovbyk blev en af EM-slutrundens mest usandsynlige helte, da han gjorde det til 2-1.

Sverige havde egentlig startet opgøret ganske fornuftigt, men med en smart ydersideaflevering fandt anfører Yarmolenko i 27. minut en sprække i den solide svenske defensiv.

Hans aflevering svævede gennem feltet hen til Zinchenko, der havde masser tid til at tage sigte og spænde skudbenet.

Robin Olsen fik fingrene på, men kunne ikke stoppe den ukrainske kanonkugle.

Scoringen fik svenskerne længere frem, og kort før pausen fik Emil Forsberg udlignet til 1-1 med sin fjerde EM-scoring.

Svensk jubel efter Emil Forsbergs udligning. Foto: Robert Perry/Ritzau Scanpix

Hans spark blev rettet af, og Georgiy Bushchan strakte sig forgæves i det ukrainske mål. Lidt heldigt måske, men ufortjent var den svenske udligning ikke.

De spillede en god første halvleg, men var tæt på at komme bagud i starten af anden, da Sydorchuk ramte ydersiden af stolpen.

Minutter efter gjorde Emil Forsberg det samme efter et godt angreb, og det blev væsentligt mere underholdende end frygtet i Glasgow.

Sverige var bedst, og flyvende Forsberg var tyve minutter før tid så tæt på en scoring, som man overhovedet kan komme.

Bushchan var prisgivet, men blev reddet af overliggeren. To trætte hold måtte derfor ud i forlænget spilletid, og for svenskerne blev det ekstra hårdt efter små ti minutter.

Den tackling sendte Marcus Danielson tidligt i bad. Foto: Lee Smith/AFP/Ritzau Scanpix

Efter et VAR-gennemsyn blev Marcus Danielsons gule kort udskiftet med et rødt. Den svenske forsvarer savede Besedin over, og begge måtte forlade banen før tid.

Den ene hovedrystende, den anden humpende.

De sidste tyve minutter blev en forsvarskamp for Sverige. Den opgave løste de godt, men ikke godt nok.

Alle regnede med, at det hele skulle afgøres fra ellevemeterpletten, men så dukkede en tidligere Superliga-angriber (tre mål i 36 kampe) op og sendte Ukraine videre til en kvartfinale mod England i Rom.