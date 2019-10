Bulgarien og England sigtet efter skandalekamp

Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA) åbner sager mod både Bulgariens og Englands fodboldforbund, efter at de to nationer mødte hinanden i EM-kvalifikationen mandag aften.

Det skriver britiske Sky Sports og The Guardian.

Kampen blev afbrudt to gange på grund af racistiske tilråb fra bulgarske tilskuere, der var rettet mod nogle af de engelske spillere.

Det er blandt andet tilskuernes racistiske opførsel, der nu får UEFA til at åbne en sag mod Bulgariens fodboldforbund.

Det Engelske Fodboldforbund (FA) er også blevet ramt af sigtelser fra UEFA, fordi de medrejsende engelske fans ifølge UEFA blandt andet forstyrrede afviklingen af den bulgarske nationalsang inden kampen.

Bulgarien bliver sigtet for det samme i forbindelse med afspilningen af den britiske nationalsang.

Sigtelserne vil blive behandlet af UEFA's disciplinærkomité på en endnu ikke fastlagt dato og er den seneste af flere udviklinger i efterspillet efter mandagens skandalekamp.

I en udtalelse skriver Det Internationale Fodboldforbund (FIFA), at sanktioner indført af medlemslande eller forbund i forbindelse med racisme af FIFA kan blive udvidet, så de gælder på verdensplan.

Tidligere tirsdag valgte præsidenten for Det Bulgarske Fodboldforbund, Borislav Mihailov, at gå af som en konsekvens af hændelserne under opgøret.

Senere tirsdag foretog en gruppe anklagere sammen med politiet i Bulgarien en razzia i lokalerne hos landets fodboldforbund, skrev nyhedsbureauet AFP.

Ifølge bulgarsk radio mødte 30 personer op i forbundets hovedkvarter og konfiskerede forskellige dokumenter.

En talsmand for politi og anklagere bekræftede hændelsen til AFP, og bulgarsk radio berettede, at fem personer fra forbundet blev afhørt.

Ifølge AFP var det uklart, om aktionen havde sammenhæng med Borislav Mihailovs beslutning om at træde tilbage.

Mandagens opgør endte med en engelsk storsejr på 6-0.

De engelske spillere gjorde dommeren opmærksom på de racistiske tilråb. Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

