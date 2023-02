Casper Christensen lokker Schmeichel med i tv-program

Når sæson to af Viaplay-serien All Exclusive med Casper Christensen som hovedvært ruller på skærmen, så kommer åbningsafsnittet til at have et fodboldmæssigt præg.

For det er Danmarks landsholdsmålmand Kasper Schmeichel, som åbner dørene op for Casper Christensen og Mikael Bertelsen, når sæson to af 'All Exclusive' får premiere på streamingtjenesten til foråret.

Det oplyser Viaplay i en pressemeddelse.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Dermed kan seerne komme helt tæt ind på livet af Schmeichel og se nogle sider af ham, som man normalt ikke får at se på fodboldbanen eller i de korte interviews før eller efter kampene.

Seriens koncept handler om, at deltageren - i dette tilfælde Schmeichel - tilbringer 24 timer med Casper Christensen. Her vil Casper Christensen have Mikael Bertelsens stemme i øret gennem de 24 timer, hvor Bertelsen vil fungere som en slags interviewcoach.

Casper Christensen i selskab med Sofie Linde i første sæson af programmet. Foto: Martin Sindal La Cour/Viaplay Group

Endnu ved man ikke, hvilke andre kendte mennesker, som Casper Christensen kommer til at have med i sæson to. I sæson et var kendte som Helle Thorning-Schmidt, Iben Hjejle, Sofie Linde og Medina deltagerne.

All Exclusive kredser om livets store spørgsmål og udfordringer, så det bliver spændende at se, hvilken samtale og hvilke historier, som Casper Christensen får ud af Kasper Schmeichel.