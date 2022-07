Chanceløse Danmark taber EM-åbningskamp

Man vidste det godt - Tyskland var favoritter, men som dansker havde man alligevel håbet, at landsholdskvinderne kunne overraske. Det skete desværre ikke

Dansk tilstedeværelse på Brentford Community Stadium er ingen sjældenhed.

Men fredag aften var det ikke Christian Eriksen, Christian Nørgaard og Mathias Jensen, der tørnede ud for Brentford i Premier League på det engelske græstæppe.

Det var derimod Pernille Harder, Sanne Troelsgaard, Sofie Svava og resten af de danske fodboldkvinder.

Danmark tog hul på sommerens EM-slutrunde mod tyskerne, der er det klart mest succesfulde landshold i EM-sammenhæng i historien med otte ud af 12 mulige EM-titler.

Det var derfor en uhyre vanskelig opgave, Lars Søndergaards spillere stod over for. Og det var tydeligt fra starten, hvor de tyske damer lynhurtigt bankede bolden på træværket af det danske mål hele tre gange det første kvarter.

Efter lidt over 20 minutter gik den ikke længere, og efter et stort dansk forsvarskoks bragte Lina Magull de tyske favoritter foran.

Artiklen fortsætter under billedet...

Tyskland jubler efter 1-0 scoringen. Foto: Justin Tallis/Ritzau Scanpix

Generelt så de danske kvinder temmeligt rådvilde ud, og vi lignede på ingen måde et hold, der i 2017 slog de regerende tyske europamestre ud i semifinalen ved selv samme turnering.

Danmarks mest omtalte spiller, jokeren og VM-ambassadøren Nadia Nadim, kom på banen i det 55. minut, men lige lidt hjalp det.

Få sekunder senere headede Lea Schüller tyskerne i front med 2-0 efter et hjørnespark.

Artiklen fortsætter under billedet...

Nadia Nadim kunne desværre ikke gøre forskellen for Danmark, da hun kom på banen efter 55 minutter. Foto: Dylan Martinez/Ritzau Scanpix

Ydmygelsen blev efterfølgende total, da bolden igen endte i nettet bag Lene Christensen i det danske mål - endda hele to gange.

4-0. Nein, nein, nein, nein...

Et par hovedstød over målet var, hvad det kunne blive til af 'chancer' for Danmark.

Få sekunder før slutfløjt blev ondt endda til værre, da Kathrine Kühl fik sit andet gule kort og måtte forlade banen.

Den danske landstræner Lars Søndergaard kan med sikkerhed ikke holde weekend - for den skal bruges på at forbedre det skuffende danske spil til næste uges kampe.

Artiklen fortsætter under billedet...

Lars Søndergaard så magtesløst til fra sidelinjen. Foto: Dylan Martinez/Ritzau Scanpix

Ud over Tyskland er Danmark i EM-gruppe med de stærke spaniere og vore nordiske naboer fra Finland.

Forhåbentligt får danskerne skabt større og bedre chancer på tirsdag, når det går løs mod Finland.

Spanien møder vi lørdag den 16. juli.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Læs også

Blatter og Platini er frikendt

Platter-duo i indædt forsvar

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Efter Blatter og Platinis frifindelse har Jan Jensen været i studiet for at lave en en ekstraudgave af Blodbold. Hør den her:

Særudsendelse