Chokeret Braithwaite: - Jeg forstår slet ikke, du spørger

Martin Braithwaite blev chokeret over at få et spørgsmål, om han kan se sig selv vende retur til Superligaen

Martin Braithwaite kiggede op, så chokeret ud og virkede stærkt forundret over Ekstra Bladets spørgsmål:

Kan du se dig selv i Superligaen i den nye sæson?

- Det er et voldsomt spørgsmål. Ja, det er et voldsomt spørgsmål. Jeg forstår slet ikke, at du spørger om det.

- Måske skal jeg skifte til Esbjerg og hjælpe dem op igen, siger Martin Braithwaite lettere sarkastisk.

Det er tydeligt, at han med en kontrakt i storklubben Barcelona, ikke kan se sig selv i den lille Superliga her og nu.

Superligaen figurerer slet ikke i angriberens tanker.

Det kunne ellers give god mening med et halvår i Danmark, hvor sikker spilletid og mulig Champions League-fodbold også betød sikker VM-udtagelse.

Men Braithwaite er klar til at gamble med fremtiden i Barcelona, hvor han planlægger at fortsætte. Der er to år igen af aftalen.

Martin Braithwaite har spillet 25 minutters fodbold i 2022. Alligevel satser han på, at fremtiden er i Barcelona. Foto: Lars Poulsen.

Og et lejeophold – uanset hvor det er – udelukker Martin Braithwaite også kategorisk.

- Jeg har en familie at tænke på. Mine børn skal ikke flyttes rundt i en ny skole, slår han fast.

Nu er angriberen vendt hjem i håbet om at få lidt spilletid i de fire Nations League-kampe, som Danmark spiller over blot ti dage.

- Jeg er i god form, træner på et meget højt niveau til hverdag i Barcelona. Kasper Hjulmand ved, hvad jeg står for. Men det er klart, at jeg her og nu har noget at bevise overfor ham, siger Martin Braithwaite.

Siden han kom til Barcelona i begyndelsen af 2020, har der været jævnlige skriverier om, at han er færdig i klubben. I foråret er skriverierne taget til. Men det bekymrer på ingen måder hovedpersonen.

Tanker om klubskifte fylder intet hos Martin Braithwaite

- Sådan er det at være i en stor klub som Barcelona. Der vil altid være skriverier om os spillere i klubben. Det er ikke noget jeg bruger det mindste tid på, siger Martin Braithwaite, der håber han får Andreas Christensen som holdkammerat i den kommende sæson.

- AC er en klassespiller. Han skal glæde sig, hvis han kommer til klubben. Det vil også være rigtig godt for os, hvis vi får ham, påpeger han.