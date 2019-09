TBILISI (Ekstra Bladet): Det hører til de absolutte sjældenheder, at Christian Eriksen scorer bundkarakter i Ekstra Bladet.

Men det var dommen oven på søndagens magre og blodfattige indsats i den triste nulløsning i Georgien.

Her blev det til et brutalt et-tal efter en trist forestilling, hvor Danmarks største fodboldstjerne var langt under vanligt niveau.

Men Eriksens blege præstation skal ikke være en undskyldning for den skuffende danske indsats på Boris Paichadze Dinamo Arena, lyder det fra Simon Kjær.

- Selvfølgelig er vi afhængige af Christian, og det lever han også meget op til. Der er meget, der går gennem hans fod. Han prøver at kreere plads, og det er ikke for sjov, han slår forsvarskæden fra side til side, og forsøger at gøre dem trætte, siger han om kampen mod Georgien.

- Med fem procent mere og lidt held kommer han også til chancer i dag eller nogle situationer, hvor han kan afgøre det. Men sådan er fodbold. Christian er kun et menneske. Jeg siger ikke, han spillede en pissedårlig kamp, men vi kan ikke forvente, at han scorer to mål og laver to assists hver gang, formaner han.

Foto: Lars Poulsen

Thomas Delaney køber heller ikke præmissen om, at alt står og falder med Christian Eriksens præstationer.

- Hvis vi spiller godt, så spiller Christian også godt, for han er en dygtig spiller. Men jeg synes ikke, at vores spil er lagt op på Christian i sig selv. Det er svært som hold at spille en god kamp, hvor vores bedste spiller ikke spiller en god kamp, så det er måske derfor, det nogle gange kan se ud som om, han har mere at gøre med vores succes, end han egentlig har, lyder skudsmålet om midtbanekollegaen.

Hovedpersonen selv medgiver gerne, at kampen i Georgien ikke bliver en af dem, som stjæler mange sider i scrapbogen.

- Det blev meget en kamp om midten på banen. Der var ikke nogen af holdene, der blev rigtigt farlige, siger Tottenham-profilen, der godt vil kalde kampen ’frustrerende’.

- Ja, jeg tror, at vi havde håbet på noget mere. Vi vidste godt, at det ville blive svært, men jeg synes nu stadig, at vi havde chancerne til at afgøre det, men vi traf måske ikke de rigtige beslutninger på den sidste tredjedel, konstaterer han.

Til gengæld har Eriksen ikke selv lyst til at forholde sig til, om det var en karrierens svageste landskampe.

- Det ved jeg ikke. Jeg tror, der var mange på begge hold, der spillede ok uden, at det var prangende, vurderer stjernen.

Det pres omgivelserne lægger på det ekstraordinære talent preller dog mere eller mindre af.

Han føler sig i hvert fald ikke tynget på de relativt smalle skuldre, der skal bære så meget.

- Nej, ikke rigtig. Der er pres i forhold til min position på banen og den spiller, jeg er blevet. Så handler det om at være afgørende med en assist eller et mål, der afgør kampene. Det er sket i mange andre kampe, men det skete desværre ikke i dag. Men der kommer andre chancer, og så står vi og snakker om noget helt andet.

