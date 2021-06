Christian Eriksen er blevet udskrevet fra Rigshospitalet

Den danske landsholdsstjerne har været igennem en vellykket operation og er også blevet udskrevet fra Rigshospitalet.

Det oplyser DBU på Twitter.

Han har fredag besøgt landsholdet i Helsingør. Eriksen vil nu rejse hjem og være sammen med familien.

Eriksen har desuden sendt en hilsen.

'Tak for de utroligt mange hilsner - det har været fantastisk at mærke. Operationen er gået godt, og jeg har det efter omstændighederne fint.'

'Det har været fedt at se gutterne efter den flotte kamp i aftes. Jeg hepper på dem til kampen mod Rusland.'

Christian Eriksen er blevet udskrevet fra Riget. Foto: Lars Poulsen

DBU oplyste torsdag, at Christian Eriksen efter sit kollaps i kampen mod Finland, hvor han fik hjertestop og måtte genoplives, skulle have indopereret en hjertestarter - en såkaldt ICD-enhed.

- Dette giver man efter hjertestop udløst af hjerterytmeforstyrrelse, siger landsholdslæge Morten Boesen, der løbende har været i dialog med både Christian Eriksen og lægestaben på Rigshospitalet.

Ifølge Hjerteforeningen er en ICD-enhed 'en avanceret pacemaker, der kan give et elektrisk stød for at stoppe livstruende anfald af hurtig hjerterytme fra hjertekamrene'.

Eriksen blev storhyldet, da kampen mellem Danmark og Belgien blev stoppet efter ti munutter:



Eriksen-hyldesten gik verden rundt