Christian Eriksen er faldet om: Modtager behandling i Parken

18.43 faldt Christian Eriksen til jorden efter at have tæmmet en bold efter et indkast, og spillernes reaktion var ikke til at tage fejl af. Der skulle en læge på banen med det samme.

Christian Eriksen modtog længe behandling, mens han lå på banen med grådkvalte holdkammerater rundt om sig og modtog livredende behandling.

Foto: Lars Poulsen

Det finske hold gik i omklædningsrummet, og 18.55 blev Eriksen kørt væk til store klapsalver fra Parken. Bagefter stod mange med tomme blikke og foldede hænder.

Det er endnu uvist, hvordan Eriksen har det, og om kampen genoptages.

Der er afholdt et møde mellem de to hold, og det er blevet besluttet, at kampen gennemføres med genoptagelse 20.30.

Opdateres...