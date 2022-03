Christian Eriksen er tilbage på landsholdet

Kasper Hjulmand har udtaget Christian Eriksen til de to testkampe mod Holland og Serbien senere på måneden

276 dage efter Christian Eriksen faldt om i Parken og måtte have livreddende hjælp ved Danmarks EM-åbningskamp mod Finland, er han tilbage på landsholdet.

Tirsdag formiddag satte landstræner Kasper Hjulmand navne på de spillere, som er med i de to testkampe senere på måneden mod Holland og Serbien.

Og her figurerer 30-årige Christian Eriksen naturligvis blandt de udvalgte 23 spillere.

Siden Christian Eriksen officielt skiftede til Brentford 31. januar, hvor han tegnede en kontrakt sæsonen ud, har han fået spilletid i tre kampe.

Hvis Kasper Hjulmand har været det mindste i tvivl om Eriksen fodboldmæssige niveau, har han bare kunnet nærstudere danskerens to seneste kampe for Brentford.

Her har Christian Eriksen fuldstændig lignet sig selv. Som den kloge kreatør i oplæggerens rolle.

- Jeg forventer Christian kan gå ind og være en afgørende faktor for vores hold, siger Kasper Hjulmand og uddyber:

- Christian er i en rigtig god fysisk forfatning. Jeg så ham mod Burnley i lørdags, hvor han var banens bedste spiller. Han er en spiller, der tænker hurtigere end de fleste, tilføjer han.

Han var sprudlende i triumfen over Norwich 5. marts, og i klubbens seneste kamp havde han en fod med i begge mål, da Brentford lørdag sejrede med 2-0 over Burnley (se højdepunkterne heruinder).

Tilbage i januar, da Christian Eriksen bekræftede, han genoptog karrieren, slog han fast, at det store mål hedder VM i Qatar til november.

Kan han fortsætte med de præstationer vi foreløbig har set, efter han er vendt tilbage, er han en af de sikre kort i VM-truppen.

- Jeg ved, at Christian synes det har gået stærkt. Jeg havde ikke en forventning om, at han kunne spille nu. Realistisk havde nok været til sommer. Men Christian er med, fordi han er den bedste på positionen. Fodboldmæssigt er han, hvor han skal være. Fysisk har han stadig noget at arbejde med, fastslår Kasper Hjulmand.

Det danske landsholds samles på mandag i Marbella i Sydspanien, hvor Kasper Hjulmand har opslået træningslejr på Marbella Football Center frem til torsdag i næste uge.

Christian Eriksen har været en markant skikkelse i Brentfords to seneste kampe, der har resulteret i sejre over Norwich og Burnley. Foto: Matthew Childs/Ritzau Scanpix.

Fredag rejser landsholdstruppen til Amsterdam. Lørdag møder de Holland, mens de den følgende tirsdag spiller i Parken mod Serbien.

Der er kun tale om testkampe, fordi både Danmark og de to modstandere allerede har kvalificeret sig VM-slutrunden i Qatar i slutningen af året.

Kasper Hjulmand samler sin trup igen i juni, hvor Danmark starter kampene i Nations League. Til den tid er modstanderne: Frankrig, Østrig og Kroatien. Her spilles fire kampe i løbet af blot 11 dage.

Der er ikke blevet plads til Martin Braithwaite og Jens Stryger Larsen i truppen. De har ikke spillet meget på det seneste.

