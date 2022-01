Christian Eriksen: Hustruen kunne have stoppet det

Sabrina Kvist Jensen, der er gift med Christian Eriksen, havde muligheden for at stoppe mandens karriere

Det er ikke længere et spørgsmål, om Christian Eriksen genoptager karrieren som professionel fodboldspiller. Spørgsmålet går på, hvor han skal spille.

Og det kan vi danske fodboldfans blandt andet takke hans forlovede, Sabrina, for.

Det indikerer den danske fodboldstjerne i sit interview med DR Sporten.

- Hvis Sabrina havde sagt: 'Du skal slutte, jeg vil ikke have, at du spiller fodbold mere', så havde det været en helt anden situation og en meget mere ubehagelig situation, end den er, siger han om valget at fortsætte med fodboldstøvler på.

I interviewet, hvor han også fortæller, at ambitionen er at deltage i VM i Qatar i december, skinner det tydeligt igennem, at selvom geografi, logistik og planlægning i familiens tilværelse hænger på hans karriere, er beslutningen bag en fælles opgave for ham og kæresten.

Christian og Sabrina til bal på Amalienborg i 2016. Arkivfoto: Tariq Mikkel Khan

Og det hænger nu uløseligt sammen med kollapset i København.

- Selvfølgelig har vi et traume sammen, fra hvad der skete 12. juni, men efterfølgende har vi fået det bygget op til, at Sabrina stoler på, at jeg tager ned og træner og er væk et par timer, men trods alt kommer tilbage igen, siger han.

'Hvis vi gør det, gør vi det rigtigt'

Og derfor skal han også tilbage på højeste niveau.

- Der er ikke noget i mig, der siger, at jeg ikke skal. I min familie har vi snakket meget om det. Som Sabrina siger, hvis vi gør det, så gør vi det rigtigt. Så skal man gå fuldt ind i det, og det er det, jeg har gjort og kommer til.

- Det har været en ekstra støtte, at jeg har følt, at de (familien, red.) støtter mig i gerne at ville spille fodbold igen, siger han.

Christian og Sabrina har to børn sammen, og netop dagligdagen med ungerne blev et kardinalpunkt for landsholdsstjernen efter de voldsomme dage i juni.

- Det var meget specielt at have den bagtanke: 'Tænk, hvis jeg ikke var her.' Jeg er her heldigvis, så jeg kan lege med mine børn. Bare at løbe rundt i stuen med Alfred, det var sådan 'uh, kan jeg, kan jeg ikke?'. Det var mange små ting, der skulle bearbejdes, fortæller han.

