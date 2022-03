Christian Eriksen scorede i dansk 2-4-nederlag til Holland

Christian Eriksen scorede et flot mål i sit comeback og var tæt på endnu en træffer, men Danmark tabte alligevel 2-4 til Holland efter svag første halvleg

Danmark tabte, men Christian Eriksen vandt.

Det største bifald på det ikoniske stadion, Johan Cruijff Arena, i Amsterdam tilfaldt lørdag aften ikke det vindende hjemmehold, men Christian Eriksen.

På sin gamle hjemmebane blev han hyldet og fejret som en helt, da han blev skiftet ind i pausen.

Ikke kun af de 1000 danske fans, men i lige så høj grad af de mange hollandske tilskuere.

Eriksen klappede respektfuldt tilbage til tribuerne. Og så var han ellers i gang med sit landsholdscomeback, så kort tid efter han svævede mellem liv og død

Under to minutter på fik han hele stadion til at se måbende til, da han hamrende bolden op i nettaget på Andreas Skov Olsens fine oplæg. Selv hollænderne jublede i den situation.

Eriksen kunne ikke forhindre et dansk 2-4-nederlag på en aften, hvor indskiftningen af ham og Andreas Skov Olsen gjorde offensiven langt mere dynamisk og målsøgende.

Hvis nogen som helst var det mindste i tvivl om Christian Eriksen niveau, så kan de bare se på halvleg, han leverede.

Et sus ramte arenaen i Amsterdam, da Christian Eriksen med en smart fodfinte og en smuk detalje sparkede fra distancen. Bolden ramte opstanderen, mens keeperen bare stod forstenet og så til den sublime sparketeknik.

Christian Eriksens genkomst var afgjort det mest positive på en aften, hvor man heller ikke må glemme, at det danske landshold fuldstændig blev skilt ad før pausen.

Kasper Hjulmand fik mange svar. Måske også nogle af dem, han ikke havde håbet på.

For bredden i den danske trup er slet ikke så stor, som man kunne håbe på.

Alexander Bah virkede overmatchet, Jesper Lindstrøm havde det svært, Victor Nelsson har ikke evnerne til at dirigere på sådan et niveau. Og så kom Jonas Wind i menneskehænder hos Virgil van Dijk.

Det hjælper heller ikke så meget, at rutinerede spillere som Thomas Delaney og Yussuf Poulsen ramte en udpræget offday, var impliceret i mål og må lade sig udskifte.

Kort før pausen stod vi med et landshold, hvor der blot var fire mand på banen ud af de 11, der for otte måneder siden spillede EM-semifinale mod England.

Kasper Schmeichel, Joakim Mæhle, Jannik Vestergaard og Pierre-Emile Højbjerg.

Aftenen i Amsterdam viste med al tydelighed, at der er stor forskel på Danmarks bedste og dem, der står lige efter i køen.

Sagt meget firkantet, så skal Danmark have de bedste spillere til rådighed, hvis de skal have nogen som helst chance mod de bedste fodboldnationer.

Før pausen evnede danskerne slet ikke at holde fast i bolden. De blev konstant spillet over ende.

Det blev bedre efter pausen. Specielt med Andreas Skov Olsen og Christian Eriksen, men også med Kasper Dolberg på banen.

Joakim Mæhle fik en hovedskade og måtte lade sig udskifte fem minutter før tid. På den måde blev det en dyr aften for Danmark, der også fik Yussuf Poulsen og Thomas Delaney på skadelisten. Foto: Claus Bonnerup.

Med skader til Yussuf Poulsen, Thomas Delaney og en Joakim Mæhle, der fik en hovedskade mod slutningen. efterlader det spørgsmålet om Hjulmand må på jagt efter flere reserver til tirsdagens møde med Serbien i Parken.

Joakim Mæhle måtte gå helt ud. På det tidspunkt havde Danmark brugt alle sine seks udskiftningsspillere og sluttede derfor med ti mand på banen.

