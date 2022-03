Christian Eriksen testet positiv for corona

Christian Eriksen er testet positiv for corona og møder ikke som planlagt ind i landsholdslejren mandag til landsholdscomeback.

- Vi har været i løbende dialog med Christian og Brentford om situationen.

- Vi forventer at se Christian hurtigst muligt i løbet af ugen. Vi glæder os til at se ham på holdet og forventer at få ham med til de spændende testkampe mod Holland og Serbien, siger Kasper Hjulmand i et DBU-opslag på Twitter.

Christian Eriksen blev udtaget i tirsdags til det danske landshold for første gang efter det dramatiske kollaps i Parken 12. juni sidste år mod Finland i Danmarks åbningskamp ved EM.

Christian Eriksen forventes at støde til landsholdstruppen i Marbella, Spanien, senere på ugen.

Landsholdet samles mandag i Marbella og træner frem til torsdag i det sydspanske. Fredag rejser truppen til Amsterdam, hvor de lørdag spiller mod Holland.

Siden træner de både søndag og mandag i Holland, inden de rejser retur til Danmark og møder Serbien i Parken tirsdag 29. marts.

Med Christian Eriksen fraværende med corona betyder det samtidig, at han søndag ikke er i Brentford-truppen, der møder Leicester på udebane i Premier League.

Derved var kun tre danskere i kamp fra start i opgøret. Kasper Schmeichel for Leicester og Christian Nørgaard samt Mathias Jensen for Brentford.

