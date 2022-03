- Christian gør det lidt sværere for mig

Fodboldverden jubler over Christian Eriksens comeback til sporten.

Det gør Mathias Jensen også. Tro ikke andet.

Christian Eriksen viste igen i Amsterdam, at han er en klassespiller. Foto: Claus Bonnerup

Men faktum er, at Christian Eriksen dette forår står i vejen spilletid for Mathias Jensen. Både på landsholdet og i Brentford i Premier League.

- Jeg synes, det er fantastisk, Christian er tilbage. Han gør landsholdet bedre og Brentford bedre. Men du har da ret i, at han gør det lidt sværere for mig at få minutter, sagde Mathias Jensen til Ekstra Bladet og uddybede.

- Det skærper bare konkurrencen, og sådan skal det være på dette niveau. Det er op til mig at vise, at der er plads til os begge. Både på landsholdet og i Brentford. Det er ikke Christians skyld, at det er blevet til færre minutter, end jeg havde håbet på. Jeg har manglet lidt kontinuitet, sagde Mathias Jensen, der håber på spilletid i Parken mod Serbien tirsdag.

Mathias Jensen er glad for Christian Eriksens comeback til trods for, at det koster spilletid. Foto: Claus Bonnerup

I Premier League er det blevet til 1222 minutter fordelt på 23 kampe. Ikke katastrofalt på nogen måde, men heller ikke lige så afgørende en rolle, som i oprykningssæsonen.

- Jeg havde håbet på mere, men jeg er ikke bekymret som sådan. Men minutter er altafgørende i kampen for at komme til VM, men det er kun, hvis jeg bliver sat helt ud i kulden i Brentford, at jeg vil søge noget nyt. Der er jeg slet, slet ikke endnu, lød det fra Mathias Jensen, der spillede fuld tid mod Leicester, da Eriksen sad ude med corona.

Der er altså ingen ærgerlige miner over, at Christian Eriksen sluttede sig til danskerkolonien i Brentfor i vinter. Tværtimod.

- Christian har løftet Brentford. Han er en spiller på et andet niveau, end klubben tidligere har hentet fra. Christian har ikke brændt banen af i Premier League, men man kan se, han har et andet og højere niveau, sagde Mathias Jensen og konstaterede.

- Det kan ikke undervurderes, hvor god han er. Bare se på præstationen mod Holland i går (lørdag, red.). Han kan ændre kampe på et splitsekund.

