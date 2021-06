Romelu Lukaku sendte en hilsen til Christian Eriksen, da han havde scoret for Belgien

Glem for en stund alt om, at Danmark og Belgien er grupperivaler.

Romelu Lukakus første tanke, da han havde scoret for Belgien, var at løbe til kameraerne og sende en hilsen til sin Inter-holdkammerat Christian Eriksen.

- Christian, jeg elsker dig.

Lukaku og Belgien gik på banen klokken 21, hvor Danmarks kamp mod Finland ikke var forbi på grund af den lange udsættelse efter Eriksens frygtelige hændelse, hvor han faldt om og måtte have livredende behandling på banen.

Angrebsstjernen havde formentlig fået de gode nyheder om, at Eriksen var vågen og stabil inden kickoff, men derfor har Eriksen nok alligevel fyldt enormt meget for den hjertevarme belgier.

Op til de seneste kampe mod Belgien havde Eriksen ikke haft det store gennembrud hos Inter, og her udtalte Lukaku desuden, at han ville hjælpe danskeren med at få det.

Hele verden har sendt opmuntrende tanker og hilsner til Danmarks nummer ti, som skal blive på Rigshospitalet til yderligere undersøgelser.

Han nåede dog at være i kontakt med de danske holdkammerater, før de besluttede sig for at genoptage kampen mod Finland, der var blevet afbrudt i første halvleg.

