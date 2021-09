Christian Poulsen bliver ny assistenttræner på landsholdet

Kasper Hjulmand har løst udfordringen med at finde en ny assistenttræner til det danske landshold.

Siden Ebbe Sand stoppede efter sommerens EM-slutrunde, har landstræneren været på jagt efter en assistent, der kan supplere ham og Morten Wieghorst i trænerstaben.

Den eftersøgning kan nu indstilles. DBU har indgået en aftale med den tidligere landsholdsspiller Christian Poulsen.

41-årige Christian Poulsen tiltræder straks i rollen som assistenttræner og er således med på sidelinjen til de kommende to kampe mod Moldova og Østrig.

- Timingen for et job med landsholdet er rigtig god for mig lige nu. Jeg glæder mig utrolig meget til igen at blive en del af det danske landshold. Mine opgaver matcher rigtig godt med det, jeg har lavet i Ajax, siger Christian Poulsen til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Christian Poulsen mellem Andreas Bjelland og Lars Jacobsen. Han nåede 92 landskampe over en periode på 11 år fra 2001 til 2012. Foto: Lars Poulsen.

Christian Poulsen var i 2004 involveret i en episode under EM, hvor Francesco Totti spyttede på ham under opgøret mellem Italien og Danmark. Foto: David Gray/Ritzau Scanpix.

Christian Poulsen stoppede i sommer efter to år som assistenttræner i Ajax.

Han er endnu ikke færdiguddannet som fodboldtræner. Til januar begynder han på Pro-kurset, der tager halvandet år. Når han får den licens, kan han træne overalt i Europa.

- Jeg blev også ramt af sommerens store EM-eufori. Det var en fantastisk oplevelse. Nu glæder jeg mig til igen at være en del af landsholdet. Jeg har savnet det lidt de senere år, siger Christian Poulsen, der faktisk har spillet sammen med tre af de nuværende landsholdsspillere – Simon Kjær, Thomas Delaney og Kasper Schmeichel, siger Poulsen.

I DBU er der selvsagt begejstring at spore over ansættelsen af den tidligere midtbanegeneral. Det fortæller fodbolddirektør Peter Møller i en pressemeddelelse.

- Vi er utrolige glade og stolte over at få Christian med i staben rundt om Kasper Hjulmand. Christian er fagligt dygtig, og har både erfaringen, indsigten og de menneskelige kvaliteter, til at løfte vores setup rundt om spillerne yderligere, lyder det fra Møller.

Artiklen fortsætter under faktaboksen ...

Christian Poulsens karriere Christian Poulsens karriere tog fart i 2000, da han skiftede 2. division og Holbæk ud med FC København. Han spillede to succesrige sæsoner i FCK, hvor han efterfølgende blev solgt til Schalke 04. I den tyske storklub blev det til fire sæsoner, hvorefter han skiftede til Sevilla, hvilket blev efterfulgt af storklubberne Juventus og Liverpool. Efterfølgende skiftede han til franske Evian, inden han i 2012 skiftede til Ajax. Støvlerne lagde han på hylden i 2015, da han stoppede karrieren i FC København. På landsholdet blev det til 92 kampe og seks mål for Danmark. Efter sin aktive karriere har Christian Poulsen arbejdet som assistenttræner i Ajax Amsterdam, som nu følges op af en lignende stilling på det danske landshold.

- Jeg har lært Kasper (Hjulmand, red.) at kende som et spændende og inspirerende menneske. Jeg glæder mig utrolig meget til samarbejdet.

- Jeg er blevet meget inspireret af at arbejde et par sæsoner i Ajax. Det er også min fornemmelse, at det er en af de klubber, som Kasper har ladet sig inspirere af.

- På en måde er jeg stolt og glad over den mulighed, jeg nu har fået. Her kan jeg give noget tilbage fra de mange oplevelser, jeg har haft med landsholdet, pointerer han.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Simon Kjær og Christian Poulsen nåede at spille sammen på landsholdet. Nu bliver Poulsen assistent for Kasper Hjulmand frem til og med VM-slutrunden næste vinter. Foto: Jens Dresling.

Christian Poulsen har, siden han for to år siden tiltrådte i Ajax, haft bopæl i Amsterdam.

Han og familien bliver boende i byen, selv om hans hjemmebane nu bliver Parken i København.

Det begrænser dog ikke hans muligheder. Fra den hollandske hovedstad kan han hurtigt komme rundt i Europa for at besøge de danske landsholdsspillere

Christian Poulsen har fået en aftale med DBU frem til udgangen af 2022 – altså til og med VM-slutrunden næste år. Den afvikles i perioden 21. november til 18. december.