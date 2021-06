Danmark er videre til 1/8-finalen, og sejren mod Rusland var for Eriksen

Christian Eriksen har allerede været i kontakt med holdet efter den storslåede 4-1-sejr og det dertilhørende avancement til 1/8-finalen.

- Christian skrev med det samme inde i gruppen. Fantastisk at høre fra ham. Bare fantastisk, at Christian støtter os, og han er der for os, siger Jens Stryger Larsen.

Hvad der blev skrevet, måtte dog blive i gruppen, fortalte backen, der kom ind i anden halvleg.

Foto: Lars Poulsen

Danmarks sejr var for Eriksen, fortalte Christian Nørgaard.

- Der er ingen tvivl om, at sejren også var for Christian.

- Alle de tanker vi kan sende og al den glæde. Det er bare en gigantisk del af det.

Danmark skal nu til Amsterdam og spille på lørdag kl. 18, hvor Wales venter. Danmarks 1/8-finale er den første, der er på plakaten i knockoutfasen.

Wales er blevet nummer to i gruppe A efter Italien.

