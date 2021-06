'Christian tager trøjen på'

Kasper Hjulmand havde brugt meget tid på at tale med sin strateg, sin stjerne - Christian Eriksen - om den lidt anderledes rolle, han var tiltænkt mod verdens bedste landshold, Belgien.

Men sådan skulle det ikke være.

Nu må Christian Eriksen se landsholdskammeraterne kæmpe for Danmark fra sin sygeseng en spytklat fra Parken i sygesengen på Rigshospitalet.

- Jeg er sikker på, at Christian kommer til at se kampen. Jeg tror, han tager landsholdstrøjen på og ser den, siger Kasper Hjulmand på onsdagens afsluttende pressemøde, hvor landstræneren glædede sig over de positive fremskridt for Christian Eriksen.

- Christian er vores bedste spiller. Han er vores holds hjerte, og ham kan man ikke erstatte. Men vi har mange gode spillere, og nu kommer vi til at gøre det lidt anderledes, forklarer landstræneren.

Både for Hjulmand, spillerne og resten af staben bliver det ganske specielt at vende 'hjem' til Parken torsdag.

- Det bliver meget følelsesladet at vende tilbage til Parken, erkender Kasper Hjulmand. Foto: Lars Poulsen.

- Vi ved godt, at det bliver følelsesladet at komme tilbage til Parken. Og vi ved, at vi får en utrolig støtte.

- Vi skal være klar til de følelser, og når kampen går i gang, skal vi var klar til at spille og præstere.

- Vi skal bruge al den energi på en positiv måde, siger Kasper Hjulmand, der forventer, alle 25 mand i truppen er spilleklar til opgaven.

Danmark tabte to gange til Belgien sidste efterår i Nations League. Og det bliver en stor mundfuld torsdag i Parken, hvor danskerne kan glæde sig over, at der nu sidder 25.000 på lægterne til opgøret.

Det har været nogle mentalt hårde dage for Kasper Hjulmand og landsholdstruppen, men nu føler han, at det går den rigtige vej for at bringe truppen i mental balance. Foto: Lars Poulsen.

- Der er slet ingen tvivl om, at vi er underdogs. Belgien er et verdensklassemandskab. De vinder næsten alle kampe, og der bliver ikke scoret mange mål mod dem.

- De er et godt trænet landshold og minder meget om et klubhold, siger Kasper Hjulmand, der tror de mange danske fans bliver en motivationsfaktor for spillerne på banen.

- Vi har en fyldt Parken (25.000 tilskuere, red.) til vores fordel. Det skal vi bruge til at få tippet de afgørende situationer over til os. Men det er klart, at vi skal toppræstere, hvis vi skal have et godt resultat, pointerer han.