Christians glædelige afsløring: - Det er godt set!

PARKEN (Ekstra Bladet): Normalt er Christian Eriksen ikke typen, der lukker offentligheden ind i privatlivet.

Men søndag aften gjorde Danmarks største fodboldnavn en undtagelse af de helt store, da han foran hele Danmark afslørede, at han og kæresten, Sabrina Kvist Jensen, skal være forældre for anden gang.

Det skete, da Eriksen fejrede sin straffesparksscoring efter 12 minutter ved at tage bolden ind under trøjen.

En gestus, der ikke var til at misforstå.

Den jubel er ikke til at tage fejl af. Foto: Lars Poulsen

- Ja, det er godt set. Min søde kæreste er gravid, og ja, det er planlagt bedre end sidst, siger den vordende fader med et stort smil.

Han lover, at der er bedre styr på planlægningen end i 2018, da hele fodbold-Danmark fulgte med i om parrets førstefødte, lille Alfred, ville blive født inden VM i Rusland.

En sen fødsel kunne koste Christian Eriksens deltagelse i vigtige VM-kampe, men heldigvis ankom Alfred sund og rask i god tid inden VM.

Og der er ikke lagt op til lignende bekymringer forud for næste sommer EM, lover Christian Eriksen.

- Der er styr på den afdeling. Så også i forhold til Sabrinas helbred og stress-niveau er der sørget for, at det ikke ramler sammen med en slutrunde, lyder det fra Eriksen, der søndag aften reddede Danmark for et pinligt og unødvendigt pointtab, da han kort før tid sikrede 2-1sejren med sin anden scoring på straffesparkspletten.

Christian Eriksen genser sine mål på storskærmen med bedsteforældrene Dorthe og Thomas Eriksen. Foto: Lars Poulsen

En scoring, som blev fejret ved at sparke bolden op på tribunen.

- Jeg kunne jo ikke tage den ind på maven igen. Så ville folk jo tro, vi skulle have tvillinger, griner den dobbelte målscorer, som er lettet over, at de tre point kom i hus:

- Det var vigtig at få en sejr, efter vi havde været foran så længe, og de så udligner. Det ville føles som et nederlag.

Nu kan han i stedet glæde sig over udsigten til en kamp om gruppens førsteplads onsdag i Belgien - og ikke mindst det barn nummer to, der er på vej.

Christian Eriksen skal være far igen. Foto: Lars Poulsen

En mand stråler - to flopper

Ringeste under Hjulmand