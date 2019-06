CL-finale giver Eriksen et par fridage fra landsholdet

Det danske fodboldlandshold mangler en af dets helt store stjerner, når det mandag samles i landsholdslejren i Helsingør for at træne forud for EM-kvalifikationskampene.

Christian Eriksen har nemlig fået et par fridage fra landsholdet, efter at han lørdag spillede Champions League-finale med Tottenham.

Eriksen støder til lejren onsdag, skriver Dansk Boldspil-Union (DBU) på Twitter.

- Vi glæder os til at se ham i lejren frem mod nogle spændende kvalifikationskampe, står der blandt andet i opslaget fra DBU.

Christian Eriksen har efter Champions League-finalen fået et par dages fri, så derfor møder han først ind i landsholdslejren på onsdag. Vi glæder os til at se ham i lejren frem mod nogle spændende kvalifikationskampe #ForDanmark pic.twitter.com/bq2kZjdyK9 — Fodboldlandsholdene (@dbulandshold) 3. juni 2019

Eriksen og Tottenham tabte lørdag Champions League-finalen med 0-2 til Liverpool.

Danmark skal spille EM-kvalifikationskampe i Parken mod Irland på fredag og mod Georgien 10. juni.

Det er Danmarks anden og tredje kamp i kvalifikationen, der blev indledt med en vild kamp mod Schweiz. Kampen sluttede 3-3, selv om danskerne var bagud 0-3 og først fik reduceret til 1-3 i det 84. minut.

Danmark har derfor et enkelt point på tredjepladsen i kvalifikationsgruppe D.

