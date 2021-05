Contes afgang kom bag på ham: - Stor overraskelse

- Jeg havde slet ikke ventet Antonio Conte ville stoppe, siger Christian Eriksen, der til EM kan drage fordel af et efterår, hvor han ikke fik så meget spilletid

Mens Christian Eriksen er i færd med at forberede sig på sin fjerde slutrunde som landsholdsspiller, hersker der nærmest kaotiske tilstande i hans klub, Inter.

Klubben har en gæld på 4,6 mia. kr., der skal skæres 20 procent af omkostningerne, og så skal der lige sælges spillere for 680 mio. kr.

Den plan købte mestertræner Antonio Conte ikke ind på, og derfor smækkede han med døren og forlod klubben i utide.

En beslutning, der i den grad virkelig kom bag på Christian Eriksen.

Christian Eriksen står i forreste linje og jubler over det første mesterskab til Inter siden 2010. Han håber at få en lidt mere offensiv rolle på fremtidens Inter-mandskab. Foto: Massimo Pinca/Ritzau Scanpix.

- Det er en stor overraskelse for mig, at Conte valgte at stoppe, siger Christian Eriksen fra træningslejren i Innsbruck, hvor det danske landshold forbereder sig til EM-slutrunden.

I første omgang til onsdagens testkamp mod Tyskland, siden venter søndagens generalprøve mod Bosnien i Brøndby, inden EM skydes i gang lørdag om en uge.

Ser fodbold forskelligt

Den danske landsholdsprofil kan se tilbage på den mest mærkeligste sæson i karrieren. Et efterår, hvor han var i frostboksen og hen mod jul blev sat til salg.

Det endte dog aldrig sådan, fordi ingen formentlig har ønsket at betale, hvad Inter forlangte for danskeren.

Siden kom et forår, hvor han fik en større rolle på det Inter-mandskab, der vandt titlen for første gang siden 2010.

- Conte ser fodbold på én måde, jeg ser det på en lidt anden måde, som Christian Eriksen diplomatisk udtrykker det.

Landsholdskreatøren er enig i, at vendepunktet for ham til dels var sejrsmålet i tillægstiden mod Milan i pokalturneringen i januar.

- Siden den kamp begyndte jeg at spille mere og mere som sæsonen skred frem, siger Christian Eriksen, der med en ny træner ved roret håber at få en lidt mere offensiv rolle i Inter.

Lige nu ved ingen, hvem der overtager træneransvaret, selv om Lazios Simone Inzahgi nævnes som favorit.

- Jeg vil gerne lidt længere frem og spille på banen, erkender Christian Eriksen, der i foråret fik en mere tilbagetrukket rolle hos Inter i forhold til den han har i landsholdsregi.

Christian Eriksen har haft en besynderlig sæson. I efteråret spillede han kun, hvad der svarer til tre hele kampe i Serie A. I foråret har han fået langt mere spilletid og derved andel i mesterskabet. Foto: Miguel Medina/Ritzau Scanpix.

Meget energi tilovers

I modsætning til tidligere er Christian Eriksen mødt ind til en slutrunde uden at være overbelastet efter en lang og opslidende sæson.

I efteråret spillede han blot, hvad der svarer til tre hele fodboldkampe i Serie A. Til gengæld har han fået masser af spilletid på denne side af årsskiftet, da han fik chancen og Inter droppede et planlagt salg.

- Der var en lang periode, hvor jeg ikke spillede særlig meget. Så jeg har masser af energi tilovers, siger Christian Eriksen, der også fik fem fridage med familien, før han i fredags mødte frem i EM-lejren.

Nu venter to testkampe, hvor Christian Eriksen er parat til fuld spilletid, selv om han ikke har spillet en hel fodboldkamp siden 4-0-sejren over Østrig i marts.

- Kasper Hjulmand skal selvfølgelig dosere vores spilletid, fordi vi skal være klar til EM. Men jeg er klar til at spille begge kampe, hvis det er, hvad han ønsker, siger Christian Eriksen.