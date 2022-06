Cornelius bliver helten: Dansk drømmesejr over Frankrig

Danmark vandt 2-1 over Frankrig i Paris. Andreas Cornelius blev skiftet ind og scorede to gange

Følg Ekstra Bladets livedækning af Danmarks vilde sejr her.

Hvilken entré for Andreas Cornelius!

Det var ren verdensklasse. 30 minutter på banen og matchvinder mod de franske verdensmestre.

Først helflugtede han bolden i mål, siden kanonerede han den op i nettaget.

Hvilken skarphed og træfsikkerhed.

Danmark var nede 0-1, da Cornelius kom på banen, men med to scoringer vendte den store, stærke angriber kampen til Danmarks fordel.

2-1 over de franske verdensmestre er et resultat, der giver genklang og respekt i fodboldverdenen.

Det er ikke bare den første danske sejr over Frankrig i 20 år. Danmark vandt senest over Frankrig ved VM i 2002, hvor de også var verdensmestre.

Dagens dansker! Foto: Lars Poulsen

Men det er også det første nederlag til Frankrig i 21 landskampe. De har altså ikke tabt siden 11. november 2020, da Finland besejrede dem.

Med 2-1 sejren i åbningsopgøret i Nations League fik Danmark en drømmestart og enorm tro på et lige så stort resultat, når vi møder dem igen om et lille halvt år ved VM.

Kasper Hjulmand var med til at vende kampen fra bænken, da han efter en times spil skiftede tre mand. Ind kom Andreas Cornelius, Mikkel Damsgaard og Rasmus Nissen. Det gav ny energi og mere power til den danske offensiv.

Danmark leverede en stærk taktisk indsats overfor de franske favoritter, der havde mest spil, men sled med at skabe de store, åbne målchancer.

Det var et kompakt og meget disciplineret dansk landshold uden to af hjørnestenene i det centrale forsvar – Simon Kjær og Andreas Christensen.

Christian Eriksen fik faktisk en kæmpe chance inden Cornelius afgjorde kampen, da han stod helt fri foran mål, men hans tidligere holdkammerat Hugo Lloris dykkede ned og reddede på mirakuløs vis.

Pierre Emile Højbjerg var blandt Danmarks bedste. Han leverede en solid indsats centralt. Han lukkede mange huller og var ofte i en spilbar position. Og så leverede han et sublimt oplæg, da indskiftede Andreas Cornelius udlignede.

Højbjerg loppede elegant bolden over en fransk forsvarsspiller, så Cornelius kunne helflugte bolden i mål. Både oplæg og den teknisk udførelse på et meget højt niveau.

Andreas Cornelius har bragt Danmark tilbage i kampen. Foto: Lars Poulsen

Forinden havde Karim Benzema vist, hvorfor han er storfavorit til at vinde Ballon d’Or i år. I et smukt bandespil med indskiftede Christopher Nkunku snød Benzema fire-fem danskere, inden han sparkede bolden i mål.

En aktion i verdensklasse fra den træfsikre franskmand. Og et bevis på, at hans tekniske niveau er i særklasse, når han eksploderer.

Det gjorde han til kæmpe begejstring for de larmende franskmænd på tribunerne.

Rammerne var perfekte på det nyanlagte græstæppe på Stade de France. Og hovedparten af de de mange franskmænd viftede med Tricoloren og satte en fantastisk ramme, som hjemmeholdet før pausen havde svært ved at leve op til.

De gad ikke sådan skrue på det gashåndtag, som vi ved de kan. De spillede lidt med håndbremsen trukket. Men sådan er det jo med verdensmestrene. Pludselig eksploderer de. Det skete dog ikke før pausen, hvor Karim Benzema i ét tilfælde fik alle franskmænd i ekstage, da han snød et stykke inde på Danmarks banehalvdel.

Men Kasper Hjulmand fortjener stor ros for det taktiske træk med at stå lidt dybere og holde kæderne tæt sammen. Det træk gav fint udbytte før pausen.

Danskerne lukkede ned for det hurtige og kvikke franske kombinationsspil.

Både Daniel Wass og Jannik Vestergaard fik chancen på trods af, at de ikke har spillet de seneste par måneder. Men de leverede en fin indsats. Wass bidrog stærkt før pausen til at lukke ned for Mbappé.

Jannik Vestergaard befandt sig godt i rollen som den centrale af de tre forsvarsspillere.

Den lidt dybere tilgang til franskmændene betød også, at der blev lidt længere til det franske mål, når danskerne erobrede bolden.

Der var optræk til flere gode muligheder, som dog savnede den sidste, præcise aflevering.

Joakim Mæhle var tættest på før pausen med et forsøg på ydersiden af stolpen efter forarbejde fra Andreas Skov Olsen og Kasper Dolberg.

Det danske landshold rejser lørdag videre til Wien, hvor de mandag møder Østrig. De kom stærkt fra start med en klar sejr over Kroatien på udebane. Siden venter to hjemmekampe mod Kroatien og Østrig – 10. og 13. juni.