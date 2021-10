Cornelius om Poulsen: - Så slog det klik for ham

På landsholdet er Christian Poulsen blevet ansat som assistenttræner. Han bliver dermed genforenet med blandt andre Andreas Cornelius.

I Poulsens sidste sæson som aktiv spillede han i 2014/2015 for FCK, hvor Cornelius også var i truppen.

Den nuværende landsholds- og Trabzonspor-angriber husker blandt andet tilbage på en episode med Poulsen i november 2014 ude mod FC Nordsjælland.

- Han er stille og rolig og en lidt følsom gut, men når kampen startede, spiste han en forvandlingskugle, og så slog det klik for ham.

- Han blev benhård. Jeg husker ham også for en lidt uheldig situation, hvor han hakkede Emiliano Marcondes fra FC Nordsjælland ned og fik rødt kort. Men den har jeg taget med ham, og han har undskyldt, siger Cornelius og griner til DR.

Angriberen påpeger desuden, at Poulsen var en rigtig god spiller, der var vigtig.

Se det røde kort i klippet øverst.

Til højre i billedet tager Andreas Cornelius sig til hovedet, da Christian Poulsen bliver præsenteret for det røde kort i 2014 i Farum. Foto: Jens Dresling

Cornelius husker Christian Poulsen som en benhård spiller på banen. Foto: Lars Poulsen

Den nuværende assistenttræner på landsholdet fortæller til DR, at han har nævnt for de unge spillere, at hvis de har set billeder af ham på banen, så er han en anden type uden for banen.

Christian Poulsen, der primært gjorde sig på den defensive midtbane, fik seks røde kort i hele 473 klubkampe i karrieren ifølge Transfermarkt. Opgørelsen går tilbage til år 2000.

Kun to af dem faldt som direkte røde kort. Det ene mod Nordsjælland og det andet mod Dortmund i UEFA Cuppen i 2001.

På landsholdet blev det til et rødt kort i 92 kampe ifølge DBU, da han slog Markus Rosenberg i maven mod Sverige i 2007 ved stillingen 3-3. Danmark blev efterfølgende taberdømt, da en tilskuer overfaldt dommer Herbert Fandel.

41-årige Poulsen blev i september præsenteret som assistenttræner på landsholdet, hvor Morten Wieghorst også er ansat i samme rolle. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

