Corona-chok: Landshold melder afbud

Bekymring for coronavirus får Tjekkiet til at afblæse mandagens landskamp mod Skotland i Nations League

Landskampen mellem Tjekkiet og Skotland i Nations League skulle efter planen spilles på mandag, men det kommer formentlig ikke til at ske.

Natten til lørdag meddelte Tjekkiets landshold på Twitter, at det ikke møder op til hjemmekampen.

- Landsholdet spiller ikke mod Skotland på mandag. Beslutningen er taget af vores repræsentanter på grund af den nuværende situation med covid-19.

- Landsholdet afslutter den nuværende samling øjeblikkeligt efter sejren over Slovakiet, skriver landsholdet i et opslag.

Tjekkiet kunne fredag juble over sejr mod Slovakiet. Men den triumf kommer de ikke til at følge op mandag, hvor næste kamp ellers var planlagt. Tjekkerne har meldt afbud. Foto: VLADIMIR SIMICEK/Ritzau Scanpix

Tjekkiet besejrede fredag aften Slovakiet 3-1 i holdenes første Nations League-kamp i denne omgang.

Men to af tjekkernes profiler var ikke med. Tomas Soucek fra West Ham og Patrik Schick fra AS Roma sad nemlig i karantæne, efter at de havde været i nærkontakt med et medlem af staben, der var testet positiv for sygdommen.

Kort inden fredagens kamp sagde bestyrelsesformanden for fodboldklubben Slavia Prag, Jaroslav Trvdik, at han ville trække syv spillere ud af landsholdstruppen forud for mandagens kamp af bekymring for corona.

Fodboldforbundet i Skotland har endnu ikke modtaget nogen officiel melding om mandagens kamp og har bedt Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA) om en afklaring.

Danmark er også med i Nations League og tager hul på sin gruppe lørdag aften mod Belgien.

